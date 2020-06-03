وزارة تنمية المجتمع توسّع رقعة العطاء بمبادرات نوعية

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

نفذت وزارة تنمية المجتمع مجموعة من المبادرات النوعية والفعاليات المجتمعية على مستوى إمارات الدولة خلال شهر رمضان المبارك، تعميماً للخير والعطاء لدى جميع فئات المجتمع، واستمراراً لنهجها في التفاعل مع المجتمع وتلمس احتياجاته، والتي جسدت استراتيجية الوزارة ممثلة بمراكز التنمية الاجتماعية في إطار المسؤولية المجتمعية الرامية إلى تعزيز روابط التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وحرصت الوزارة على تحقيق مزيد من النجاح بتوسعة رقعة العطاء من حيث المستفيدين، وتحديداً في هذا الوقت وهذه الظروف الاستثنائية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

تكثيف

وأكدت حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، حرص الوزارة على تكثيف جهودها خلال شهر رمضان المبارك، لما يجسّده الشهر الفضيل من قيم التراحم والتكافل، مشيرة إلى البناء على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية بعزيمة لمنجزات جديدة.

وقالت حصة تهلك: إن الوزارة تواصل مبادراتها ومشاريعها النوعية التي تصب بشكل أساسي في خدمة كافة شرائح المجتمع، مرتكزة على المشاركة والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات في الدولة، لافتة إلى أن مبادرات هذا العام اتسمت بكونها تحمل سمة التشاركية، إذ ساهم في تنفيذها مجموعة من المتطوعين من مختلف الشرائح والأعمار، علاوة على وجود مبادرات إضافية كمبادرة «وقاية» لتوزيع معدات ومعقمات بالتعاون مع «أدنوك»، ومبادرات فرعية متعددة تم العمل عليها جميعها وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية المتبعة.

وكشفت عن نتائج مضامين المبادرات الرمضانية وأبرزها «نحن أهلكم – الهاتفية» (عن بعد) والتي تستهدف التواصل مع فئة كبار المواطنين، حيث تم التواصل والاطمئنان على أكثر من أربعة آلاف شخص من كبار المواطنين على مستوى الدولة، عن طريق الاتصال الهاتفي المرئي والتقليدي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي ورصد احتياجاتهم ورفعها لإجراء اللازم.

وتركز (نحن أهلكم – عن بعد) على الوصول لكبار المواطنين والاطمئنان على صحتهم النفسية والاجتماعية والنظر إلى احتياجاتهم المنزلية عبر الهاتف أو التطبيقات المرئية.

وشملت «وقاية» توزيع حقائب وقائية لكبار المواطنين بمعدل 875 حقيبة لـ8 مراكز للتنمية الاجتماعية بدعم من «أدنوك» – شركة بترول أبوظبي الوطنية وبالتعاون مع عدد من المتطوعين ضمن حملة «الإمارات تتطوع»، متضمنة كمامات ومعقمات وقفازات.

وتضمنت «خيرنا لأهلنا» التي نفذتها إدارة الجمعيات ذات النفع العام خلال رمضان، بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية، توزيع عشرات الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي والمعدات الطبية والمساعدات المالية والمير الرمضاني، إضافة إلى عيدية اليتيم وكسوة العيد.

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