«البيان» ترافق القائد العام لشرطة الشارقة في جولة على المركز

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، في تصريح لـ«البيان»، لدى مرافقته في جولة لمركز سعادة المتعاملين بمركز خدمات المرور والترخيص، أن المركز يقدم 20 خدمة للمتعاملين منها 15 خدمة تقدمها إدارة ترخيص الآليات والسائقين و5 خدمات تقدمها إدارة المرور والدوريات، إضافة إلى الخدمات التي تقدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية والتي تتجاوز 35 خدمة، كما أن هناك العديد من المبادرات التي سوف تطلقها الإدارة قريباً لتطوير الأداء وتقديم خدمات 5 نجوم للمتعاملين دون عناء، مبيناً أن المخالفات المرورية سجلت خلال الـ 5 أشهر الماضية انخفاضاً بنسبة 34% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، كما أن الحوادث المرورية التي وقعت في الإمارة منذ بداية العام الجاري بلغ عدد الوفيات فيها 23 والإصابات 202، وفي نفس الفترة خلال العام 2019 بلغ عدد الوفيات 39 والإصابات 284.

إجراءات

وقال: «إن المرحلة المقبلة ستحمل شعار «الوقاية مستمرة»، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد ولسلامة المتعاملين والموظفين، ومنها «بوابة التعقيم» و«الحواجز الزجاجية» و«الملصقات الأرضية» التي تحدد مكان وجوب الوقوف وترك مسافة الأمان الكافية بين العملاء، كما تم إلزام كافة العاملين بارتداء الكمامات خلال فترة العمل.

تزايد

ومن جانبه أكد المقدم خالد محمد الكي مدير مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن هناك أعداداً متزايدة في عملية تجديد ملكية المركبات المنتهية الصلاحية، حيث بلغ عددها 109 آلاف و232 مركبة خلال الـ 5 أشهر الماضية بزيادة قدرها 20% على العام الماضي، حيث بلغ عدد المركبات المجددة في ذات الفترة 78 ألفاً و899 مركبة، ولفت إلى أنه تم تخصيص باقة من الخدمات المرورية لتقديمها لخط الدفاع الأول، وذلك بعد مخاطبة المنطقة الطبية لعمل قاعدة بيانات بأسمائهم.

ولفت إلى أن هناك 24 مدرسة لتدريب السائقين أعادت فتح أبوابها لتقديم التدريبات للسائقين الجدد، إضافة إلى معهد الشارقة للسياقة، كما تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الإجراءات بتلك المدارس، وستعطى الأولوية في عملية التدريب والفحص وفتح الملفات لخط الدفاع الأول في المرحلة الأولى، مبيناً أنه تم تحديد الطاقة الاستيعابية والتشغيلية بنسبة 30% سواء للموظفين العاملين في الإدارة أو معاهد التدريب ومدارس تعليم القيادة، كما أنه لن يسمح باستئناف العمل للمدربين والمدربات الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً، أو الحوامل ومن لديهم أمراض مزمنة.

خدمات

ومن جهته أكد المقدم محمد علاي، مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الإدارة تقدم عدداً من الخدمات للمتعاملين أبرزها إدراج النقاط المرورية وشراء مدة الحجز وتسليم الرخص المسحوبة والتي تجاوزت 24 نقطة، إضافة إلى حجز المركبة «فك الحجز المنزلي والشبك» وكافة معاملات الحوادث، داعياً كافة أفراد المجتمع ممن لديهم مخالفات مرورية إلى مراجعة الإدارة أو الدفع عبر الوسائل الذكية لتعديل الأوضاع وتجديد مركباتهم المنتهية، علماً بأن نهاية مهلة تخفيض المخالفات المحددة بـ 50 % والتي استمرت منذ الأول من أبريل الماضي تنتهي مطلع يوليو المقبل، حيث يتم خلال المهلة أيضاً الإعفاء من النقاط المرورية.

وبين أن هناك عدداً كبيراً من المراجعين سددوا قيمة المخالفات المترتبة عليهم، ومن ضمن المخالفات تجاوز السرعة 200 كيلومتر، كما أن مخالفة السرعة الزائدة انخفضت بصورة كبيرة خلال فترة التعقيم.

تسهيلات

وأضاف أن القائد العام لشرطة الشارقة وجّه بضرورة تقديم كافة التسهيلات للموظفين العاملين في دبي والذين يسكنون في إمارة الشارقة، وتم التعميم على كافة الدوريات المرورية بعدم إيقاف المركبات العابرة من دبي إلى الإمارات الأخرى عند مرورها بالشارقة في شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات - العابر وذلك أثناء أوقات التعقيم الوطني، كما أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تتفهم وضع الموظفين الذين يعملون في دبي، وتم وضع آلية مع الجهات المختصة والجهات ذات الصلة حتى يتمكن الموظفون من أداء أعمالهم دون عقبات تذكر.

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