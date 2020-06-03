32 استراتيجية لتهيئة أصحاب الهمم للفحص المنزلي

المصدر: دبي - نورا الأمير

حدد دليل أولياء الأمور لتهيئة أصحاب الهمم لفحص كورونا المنزلي الذي أصدرته وزارة تنمية المجتمع، 32 استراتيجية ينبغي اتباعها قبل وخلال الفحص، بما يتناسب مع خصائص واحتياجات وقدرات صاحب الهمة، معتبراً التجربة جديدة، وتحدياتها كبيرة، من رفض وقلق ونوبات غضب وعدوانية وغيرها.

يأتي ذلك تجاوباً مع «البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم» للمواطنين والمقيمين، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار جهود دولة الإمارات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

ويقدم الدليل خطوات مختصرة وبسيطة لأولياء أمور أصحاب الهمم، حول كيفية تهيئتهم للفحص، مع التركيز على ضرورة مراجعة الاستشاري المختص، لمعرفة الاستراتيجيات المناسبة، وتعاون أولياء الأمور مع الفريق الفاحص لتسهيل مهمته.

دليل

وأفردت الوزارة في الدليل، حيزاً للإرشادات والاستراتيجيات الواجب على ولي الأمر العمل بها، أبرزها التعاون مع الفريق الفاحص، وتزويده بمعلومات كافية عن الابن، متضمناً المشكلات الصحية والسلوكية والحسية، أدويته، طرق التواصل معه، واللغة التي يستخدمها، وتحديد وقت مناسب للفحص، يكون الابن قد أخذ حصته من النوم والطعام وتناول الأدوية.

وتضمنت الإرشادات اختيار الشخص المقرب خلال فترة الفحص، بحيث يشعر الابن بالأمان، مع الحرص على تهيئة الابن للفحص عن طريق القصص الاجتماعية، واللعب التمثيلي، وصور المسعفين، وفيديو لعملية فحص، مع تزويد الفاحص بأشياء مفضلة للابن، حتى تكون عملية دخولهم للبيت محببة وممتعة.

وزود الدليل ولي الأمر بإجراءات خاصة، في حال كان الابن الذي يخضع للفحص يعاني نقص الانتباه والنشاط الزائد، أو يعاني من حساسية لمسية مفرطة، وينزعج من اللمس، أو يعاني من حساسية سمعية مفرطة، وينزعج من الأصوات، وإذا كان من أصحاب الهمم الذين يعانون حساسية بصرية مفرطة، وينزعجون من الأضواء، أو لديه حساسية شمية أو ذوقية، ومشاكل في الإدراك الحسي الدقيق.

نصائح

ونصح الدليل ولي الأمر بنمذجة الفحص، من خلال دمية، وتبادل الدور، والحرص على الجلوس مع الابن خلال الإجراء، وتجنب وجود كافة أفراد الأسرة، مع تعريف الابن بما سيقوم به الفاحصون.

وحذر من تعنيف الابن أو الصراخ عليه، أو معاقبته في حال عدم استجابته، أو فشل إجراء الفحص، واضطرار الفريق للمحاولة مرة أخرى.

يذكر أنه تم نشر الدليل لتعميم الفائدة، من خلال منصة التوحد، على موقع الوزارة الإلكتروني، إضافة إلى إيصاله إلى أولياء الأمور عن طريق الرسائل النصية، التي تعرّفهم بالدليل والمطلوب منهم تقديمه، في إطار تسهيل مهمة المسعفين والفاحصين، لإنجاز برنامج الفحص المنزلي للجميع.

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