كتاب إلكتروني للأطفال يشرح الوقاية من «كورونا»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

شهد برنامج «معاً نحن بخير» استقبال الكثير من المساهمات العينية ومنها مساهمة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان بكتاب إلكتروني مخصص للأطفال، يشرح الأزمة الصحية العالمية لانتشار الوباء وكيفية التعامل معه للوقاية منه.

«من هو كورونا؟ الفيروس الذي أوقف العالم» قصة إلكترونية مكونة من 13 صفحة متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية مكتوبة بقلم الشيخة شما، والرسوم التوضيحية من قبل أندريا لوتشي، وتستخدم أسلوب الدمج بين اللغة البسيطة والصور الملونة المعبرة لشرح ماهية هذا الوباء للأطفال، وتنبيهم لكيفية الوقاية منه ليبقوا بمأمن من الإصابة مما يسهم في التقليل من حدة التوتر والقلق لديهم.

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