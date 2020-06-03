فريق التقصي الوبائي يرصد مخاطر «كورونا» ويقلل أضراره

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشف العميد خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي رئيس فريق التقصي الوبائي في الإدارة، لـ«البيان»: «أنه تم تشكيل فريق التقصي الوبائي في الدفاع المدني في دبي مطلع العام الجاري، وهو يعمل بنجاح على رصد مخاطر جائحة كورونا وتقليل أضرارها على أفراد الإدارة والمجتمع، خاصة خلال عمليات التعقيم الوطني، وذلك بهدف توفير حماية ودعم ملائمين للتعامل مع هذا النوع من الفيروس الذي شكّل تهديداً عالمياً»، منوهاً بأن الفريق يضم 24 موظفاً من الإدارات ذات الصلة بآلية عمل الفريق، سواء الميدانية أو الإدارية يقدمون الدعم المعنوي والنفسي للمصابين والمخالطين.

مهام

وقال العميد المطوع رئيس فريق التقصي الوبائي: «إنه تم تشكيل الفريق بتوجيهات اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، حيث إنه فور ورود أنباء عن انتشار فيروس كورونا نهاية العام الماضي، تم البدء بتشكيل فريق التقصي الوبائي، وانطلاقاً من كون الدفاع المدني في دبي عضواً في لجان إدارة الطوارئ والأزمات المحلية، وله مهام محددة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، نفّذت فرق الدفاع المدني بكفاءة وفعالية عمليات التعقيم الوقائي في كل شوارع دبي ومبانيها خلال ساعات التعقيم الوطني، وتم التعقيم أكثر من مرة لأغلب المناطق خاصة ذات الكثافة السكانية المرتفعة».

التزام

وأشار العميد المطوع إلى: «أنه فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في الإدارة العامة للدفاع المدني وكل مبانيها وملحقاتها ومراكزها، يتم تعقيم السيارات وأجهزة الحماية الشخصية بشكل مستمر، كما تم تركيب جهاز لتعقيم الأشخاص عند مدخل الإدارة، وتم تركيب كاميرات حرارية أمام مداخل مراكز الدفاع المدني للتأكد من سلامة جميع الموظفين من أعراض الفيروس، فضلاً عن تخصيص ضابط سلامة لكل مركز من مراكز الإطفاء لمتابعة الإجراءات الوقائية، والتأكد من مدى التزام المنتسبين بشروط السلامة الصحية، إضافة إلى تخصيص مدخل واحد لكل مبنى لضمان سهولة عملية التقييم الصحي والتعقيم الوقائي، وإلزام جميع المنتسبين باستخدام الكمامات والمعقمات بشكل مستمر، وإجراء الفحص الدوري على جميع المنتسبين أثناء التسليم والاستلام، والحرص على التعقيم المستمر لأقسام ومرافق المركز».

قرارات

ومن جانبه، أشار الملازم أول عيسى أحمد المطوع، مدير إدارة الرقابة والتفتيش في الدفاع المدني في دبي، نائب رئيس التقصي الوبائي إلى: «أن رؤية الدفاع المدني الاستباقية تقوم على اتخاذ قرارات سريعة من شأنها التدخل السريع وتقليل المخاطر، وتمثلت مهام الفريق في سرعة جمع المعلومات وسرعة تحليل البيانات واتخاذ القرارات».

ولفت الملازم أول المطوع أنه فور الإعلان عن تفشي فيروس كورونا تم تقسيم كل الموظفين إلى 3 فرق للتوعية، وتم تخصيص أرقام طوارئ لسرعة الكشف عن المصابين ونقلهم، ولم يقتصر الأمر على العاملين في الإدارة فقط، بل شمل أسرهم، وذلك في حالة إصابة أي شخص باعتبارهم من المخالطين، وتم توزيع الكمامات والمعقمات والقفازات، إضافة إلى إخضاعهم للفحص، وبيّن أنه يتم توفير بعض الكتب واللعب الترفيهية للأطفال المصابين التي من شأنها تخفيف آثار العزل ورفع المناعة لديهم والمساعدة النفسية على شفائهم.

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