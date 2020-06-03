شرطة دبي تنظم لقاء عن بُعد مع موظفي «خط الدفاع الأول»

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، وبحضور العميد الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعقيد الدكتور جاسم محمد عبد الله، مدير إدارة الشؤون الإدارية، اللقاء المرئي مع موظفي خط الدفاع الأول بعنوان «مواردنا البشرية بكم يفخر الوطن» وذلك عبر تطبيق «زوم» بهدف الاستماع إلى الملاحظات والاقتراحات التطويرية في مجال العمل.

ورحب اللواء الفلاسي بالمشاركين في اللقاء المرئي، وقدم الشكر للموظفين من خط الدفاع الأول على جهودهم التي بذلوها أثناء جائحة كورونا، فيما قدم العميد الدكتور صالح مراد الشكر للموظفين من خط الدفاع الأول في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ونقل لهم تحيات وشُكر معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

وقال العميد صالح مراد: «الهدف من اللقاء أن نلتقي معكم، ونستمع لجميع ملاحظاتكم ومقترحاتكم، ولا بد أن ننوه إلى أن الإدارة العامة للموارد البشرية خصصت بريداً إلكترونياً وهاتفاً لاستقبال أية ملاحظات أو استفسارات أو احتياجات على مدار الساعة».

وأكد العميد صالح على أهمية الالتزام بخطة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، والتي يتم اتباعها على مستوى القوة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين.

وخلال اللقاء، استمع اللواء السلال الفلاسي، والعميد صالح مراد إلى ملاحظات واستفسارات المشاركين في اللقاء، والمُتعلقة بمختلف عمليات الموارد البشرية، حيث تم الرد على كافة الاستفسارات. وفي الختام، شكر اللواء السلال الفلاسي الحضور على التفاعل الإيجابي والبناء في هذا اللقاء، متمنياً للجميع التوفيق الصحة والسلامة.

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