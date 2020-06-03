إعادة طرح مناقصة مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل في «حصيان»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إعادة طرح مناقصة مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 120 مليون جالون يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي (SWRO).

ووجهت الهيئة الدعوة للشركات المهتمة للتقدم بعروضها، حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه الذي تنفذه الهيئة وفق نموذج المنتج المستقل للمياه. ويمكن للشركات المؤهلة والتي لديها خبرة في تنفيذ وإدارة مشروعات مماثلة، المشاركة في عملية المناقصة، وسيكون الموعد النهائي لتسلّم الطلبات يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020.

نموذج

واعتمدت الهيئة نموذج المنتج المستقل للمياه لمشروع محطة تحلية المياه في حصيان بعد النجاح الذي حققته في استخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة في مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويتوقع أن يتم تشغيل المشروع في أغسطس 2023. وستعتمد المحطة على أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة وموثوقية في هذا المجال، لتعزيز شبكة المياه التابعة للهيئة بما يضمن لها توفير إمدادات مستدامة.

رؤية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «ينسجم هذا المشروع مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التنمية المستدامة. ونقوم ببناء المحطات الإنتاجية باستخدام نموذج التناضح العكسي الذي يحتاج إلى طاقة أقل عند مقارنته بمحطات التحلية التي تعمل وفق نظام التقطير متعدد المراحل، ما يجعله خياراً أكثر استدامة لتحلية مياه البحر. وتهدف الهيئة إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة بواسطة الطاقة النظيفة والحرارة المفقودة بحلول عام 2030».

خطط

وأضاف معالي الطاير: «يندرج المشروع ضمن خطط الهيئة واستراتيجيتها لزيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه المحلاة في دبي. وتقوم الهيئة بتحلية المياه من خلال الإنتاج المشترك للطاقة والمياه باستخدام تقنية التقطير الومضي متعدد المراحل والتي تعتمد على استخدام الحرارة المفقودة الناتجة عن إنتاج الكهرباء لتحلية المياه، إضافة إلى استخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه وهي تقنية مجربة عالمياً وتساعد على استيعاب قدرات إنتاجية كبيرة من الطاقة المتجددة».

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