جلسة حوارية لمجلس متعاملي «طرق دبي» والجمهور عبر «تحدّث معنا»

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت هيئة الطرق والمواصلات جلسة حوارية عن بعد مع الجمهور والمتعاملين عبر «تويتر» من خلال مبادرة «#تحدث_معنا»، ولاقت الجلسة إقبالاً وتفاعلاً كبيرين من قِبل الجمهور والمتعاملين من جميع شرائح المجتمع، وشهدت الجلسة العديد من الملاحظات والمداخلات النوعية من قِبل المشاركين.

ترأس اللقاء محمد عبيد الملّا، عضو مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات ورئيس مجلس المتعاملين فيها، وحضره كل من مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، ومدير إدارة إسعاد المتعاملين، ومدير إدارة ترخيص المركبات ومدير إدارة ترخيص أنشطة النقل التجارية، ومدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص ومدير إدارة أنظمة الترخيص ومديري وموظفي الأقسام المعنية بمؤسسة الترخيص، إضافة إلى عدد من مديري الأقسام المعنية.

وتفاعل عدد من المتعاملين والجمهور خلال الجلسة مع رئيس وأعضاء المجلس من خلال تساؤلاتهم واستفساراتهم وطلباتهم المتعلقة بمختلف خدمات الهيئة. وتم رصد (73) مشاركة خلال الجلسة، وتلقّي (12) تغريدة تمحورت حول عدد من الملاحظات والاستفسارات عن خدمات الهيئة وغيرها من الخدمات الأخرى.

\وأشاد محمد الملّا، بالتفاعل والإقبال الكبيرين اللذين أبداهما المشاركون في المحادثة المباشرة مع هيئة الطرق والمواصلات، وحرصهم على التواصل لتطوير وتحسين خدمات الهيئة ودعم مبادراتها.

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