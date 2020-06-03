جهود متميزة لقطاعات بلدية دبي خلال عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

نجحت بلدية دبي بمختلف قطاعاتها في إعداد وتنفيذ خططها الاستراتيجية لضمان سير العمل بكل سلاسة ومرونة وفاعلية خلال أيام عيد الفطر المبارك 2020، حيث تمكنت الدائرة بفضل تضافر الجهود لدى العاملين في قطاعاتها المتنوعة من تعزيز مختلف ممارساتها، سواء في الإجراءات الرقابية أو تقديم خدماتها المختلفة.

وبلغت إحصائيات الذبح في مقاصب دبي خلال أيام عيد الفطر المبارك 2743 رأساً من المواشي الصغيرة والكبيرة، حيث أطلقت مقاصب دبي مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحفيز وتشجيع أفراد المجتمع والشركاء وتجار المواشي والملاحم وموزعي اللحوم على استخدام التطبيقات الذكية للاستفادة من مختلف الخدمات التي يتم تقديمها في هذا المجال، كما تم العمل على توفير أماكن مجهزة لتكوين بيئة مثالية لتجهيز اللحوم بعد الفحص البيطري وذبح المواشي والكشف البيطري النهائي قبل توصيلها إلى منازل المتعاملين، وذلك دون الحاجة لحضور المتعامل إلى المقاصب، جاء ذلك تعزيزاً لمبادرة «خلك في البيت».

وشملت المبادرات إطلاق مبادرة التطبيق الذكي، وذلك بالشراكة والتنسيق مع القطاع الخاص والشركات والموزعين وتجار المواشي واللحوم، من خلال استخدام التطبيقات الذكية لطلب خدمة ذبح المواشي وتجهيز الذبائح خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وتوصيلها إلى المنازل، وساهمت المبادرة في تقليل زيارة المتعاملين إلى المقاصب بشكل كبير، حيث يقوم المتعاملون بتقديم طلب الخدمة من خلال القنوات الذكية مثل: تطبيق «المواشي» وتطبيق «تركي للذبائح» وتطبيق «شباب الفريج» وتطبيق «ذبائح الدار».

كما تشمل المبادرات مبادرة توفير خدمة فحص وذبح المواشي وتجهيز اللحوم والكشف البيطري النهائي لتجار المواشي الذين يتواصلون مع المتعاملين عن طريق الهاتف ويقومون بتوصيل اللحوم إلى المنازل، بالإضافة إلى مبادرة عمليات الفحص المبدئي والذبح والكشف البيطري للعجول والأبقار لشركة الروابي وتوفير مكان مناسب في سوق الواجهة البحرية.

وتمكنت الدائرة من خلال منشأة جبل علي لمعالجة النفايات الخطرة من معالجة ما يزيد على 107 أطنان من النفايات الطبية الخطرة في عطلة عيد الفطر على مدار الساعة، وذلك بواسطة أنظمة معالجة النفايات الطبية المركزية المخصصة لذلك، حيث تم معالجة 35.043 طناً من النفايات الطبية، بالإضافة إلى 72.506 أطنان من النفايات الطبية الملوثة بفيروس كورونا.

وقامت الدائرة بتوزيع المفتشين على مختلف مناطق الإمارة مع توزيع المؤسسات حسب النشاطـ وتم للتأكد من التزام هذه المؤسسات.

وتم تنفيذ ما يقارب 51888 زيارة تفتيشية على المؤسسات ذات العلاقة والأنشطة، وتم إغلاق عدد 754 مؤسسة غير ملتزمة.

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