إجراءات احترازية متواصلة في حديقة الحيوانات بالعين

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

كشف غانم مبارك الهاجري، مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، عن الاستراتيجيات التي بذلتها حديقة الحيوانات بالعين خلال الظروف الراهنة لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على حيواناتها، منها حملة التعقيمات الشاملة وحملة توجيه مربيي وملاحظي الحيوانات وتطبيق نظام الرصد الوبائي المبكر للحيوانات، وخطط استمرارية الأعمال للحالات الطارئة، ورفع إجراءات الأمن الحيوي، وتجهيز قنوات التواصل مع الجهات ذات الصلة، وتوفير مخزون استراتيجي للمستلزمات البيطرية لحالات الطوارئ والمعدات الشخصية للعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف: «إن لجنة الطوارئ في حديقة الحيوانات بالعين استطاعت وباحترافية تولي زمام الأمور، وتعاملت مع المتغيرات بمرونة عالية، وعملت جاهدة على تطبيق الاستراتيجيات ونماذج التشغيل الذكي واستمرارية الأعمال التي تضمن سلامة الأفراد ومجموعات الحيوانات بسلاسة مع الالتزام التام بدور الحديقة في حماية الحيوانات، وتقديم الرعاية لها في مختلف الظروف،وتقديم الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات للشركاء الاستراتيجيين».

خطط

وحرصت حديقة الحيوانات في منطقة العين على تفعيل الخطط والإجراءات الاحترازية الوقائية، وشملت الإجراءات الحياة البرية والحيوانات التي تتطلب رعاية خاصة على مدار الساعة، حيث استمرت في تقديم الرعاية الكاملة للحيوانات وتعزيز سلوكهم، بالإضافة إلى الاستمرار في عملية تدريبهم وتوفير الكميات الغذائية المناسبة لها، وذلك لضمان سلامتهم مع المحافظة على شروط السلامة العامة والإجراءات الوقائية المرتبطة بفيروس «كوفيد 19».

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