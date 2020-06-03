«كهرباء الشارقة» توفر محتوى تعليمياً لـ 2000 برنامج متخصص

المصدر: (الشارقة - البيان)

وفرت هيئة كهرباء ومياه الشارقة منصة ذكية جديدة للتدريب عن بعد تتضمن محتوى تعليمياً لما يزيد على 2000 برنامج تدريبي يتماشى مع احتياجات التدريب والتعليم الإلكتروني وذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير مهارات موظفيها وتوفير أفضل الخدمات لهم في ظل الأزمة الحالية لجائحة «كورونا»، والتي تفرض على الجميع التحول إلى التقنية والاعتماد على التدريب والتعلم عن بعد.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن المنصة الذكية للتدريب ستسهم في ضمان استمرارية واستدامة التدريب وتنمية مهارات الموظفين وتكامل الخدمات التدريبية والتأهيلية لجميع العاملين بالهيئة في مختلف المجالات التي تدعم نظام الكفاءات وذلك استمراراً لنجاحات الهيئة في تطبيق منظومة العمل عن بعد.

وأشار إلى أن المنصة الذكية تتميز بشموليتها وأنها متاحة لجميع الموظفين على مدار 24 ساعة بما يعكس جهود الهيئة لتطوير البنية التحتية والتحول الذكي في طرح المحتوى التدريبي الذي يتوافق مع متطلبات التطوير.

وأشار إلى أن المنصة تمكن المتدربين من الالتحاق بالدورات الافتراضية دون تقيد بوقت أو مكان محدد والتعرف إلى أفضل الممارسات.

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