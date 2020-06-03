770 زيارة تفتيشية لبلدية دبا خلال رمضان والعيد

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا، عن أن البلدية نفذت 770 زيارة تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك وفترة العيد على جميع المحلات والصالونات في مدينة دبا والمناطق التابعة لها منها 417 محلاً، 220 صالوناً نسائياً و133صالوناً رجالياً، تم على إثرها إغلاق 26 منشأة تشمل صالونات ومحلات وصيدليات، تمثلت مخالفاتها في رفع الأسعار وعدم وجود بطاقات صحية للعاملين إلى جانب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد19)، وعدم التزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات وعدم التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي.

مصادرة

كما أسفرت الحملات عن مصادرة 60 كجم من المواد تتضمن 27 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك و12 كجم مواد تجميلية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى مصادرة 21 كجم من مواد محظورة مثل البان والنسوار، وتحرير 77 مخالفة، وذلك انطلاقاً من حرص البلدية على تعزيز إجراءاتها الاحترازية والوقائية التي اتخذتها لمواجهة جائحة «كورونا» من خلال العديد من الجولات التفتيشية والرقابية للتأكد من الالتزام بكافة الوسائل التي تعد من الإجراءات الاحترازية الضرورية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وأكد مواصلة جهود كوادرهم في برنامج التعقيم الوطني ورش المبيدات الحشرية بشكل دوري ومتواصل ومستمر، للحفاظ على بيئة نظيفة وخالية من الحشرات.

وشدد اليماحي على أن البلدية لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالقوانين والاشتراطات الصحية وستتخذ بحقها الإجراءات اللازمة، كما نوه بضرورة اتباع الإرشادات الصحية العامة لتجنب أية مخالفات تصدر بحق المخالف، وذلك في إطار حرص البلدية في تقديم أفضل المنتجات والسلع في مختلف أسواق مدينة دبا، إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك التي تعتبر من أولويات البلدية.

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