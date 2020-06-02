بدء حملة تعقيم الأحواض 12 و15 و25 في مصفح

المصدر: البيان الإلكتروني

تبدأ اليوم حملة تعقيم منطقة مصفح في الأحواض 12 و15 و25، والتي تشمل إجراء فحوصات مجانية للعمالة المقيمة للكشف عن فيروس كوفيد – 19. وتقوم دائرة الصحة بتنفيذ الحملة بالشراكة مع الجهات المختصة.

ويستمر نشاط الأعمال التجارية أثناء تنفيذ الحملة في الحوض المختار، مع تقييد حركة الدخول والخروج من وإلى الحوض. ولن يتم اتخاذ أية إجراءات قانونية بحق المخالفين لشروط الإقامة حيث إن الأولوية هي سلامة الجميع والحد من انتشار المرض.

وعلى المقيمين في الحوض التعاون والتجاوب مع التعليمات الصادرة من القائمين على الحملة للوصول إلى الهدف المنشود.

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