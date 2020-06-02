مواصلات الإمارات تنال شهادة عالمية

المصدر: دبي - البيان

تمكنت مواصلات الإمارات من نيل بطاقة شركة إيكوفاديس الفرنسية المتخصصة بقياس أداء الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، والتي تمنحها بعد استكمال عمليات المراجعة والتقييم اللازمة لعدد من المؤشرات ذات الصلة، وذلك في إطار مبادرة مشتركة بين شركات أوروبية بارزة تهدف إلى تطوير برنامج عالمي لإشراك الموردين في ممارسات المصادر المستدامة وفقاً للميثاق العالمي للأمم المتحدة ومعايير الاستدامة.

وقال المهندس عثمـــان علي بوحسين، المدير التنفيذي لدائرة تطوير الأعمال بالإنابة في مواصلات الإمارات، إن نيل الشهادة يصب في اتجاه الرؤية المؤسسية والقيم الراسخة التي تتبناها مواصلات الإمارات، لا سيما الالتزام والاحترافية والاستدامة والتميز، كما يعتبر تأكيداً إضافياً من جهة متخصصة ومرموقة يعزز مصداقية الشركة وحضورها ويؤشر على نضج ممارسات الاستدامة فيها، منوّهاً بأن الشهادة تعزز تنافسية مواصلات الإمارات، وتفتح لها الطريق أمام المزيد من التعاقدات والشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، لا سيما أنها تعتبر متطلباً أساسياً لإبرام العقود مع العديد من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها.

وأوضح بوحسين أن صلاحية الشهادة تمتد لعامٍ كامل، مؤكداً أن أداء مواصلات الإمارات الإجمالي وفق المؤشرات التي ترصدها الشهادة وعددها 21 مؤشراً كان أفضل من المتوسط العالمي، وذلك ضمن المحاور الرئيسية الأربعة التي تركز عليها والتي تشمل البيئة، وحقوق العمال والإنسان، والأخلاقيات، والمشتريات المستدامة، حيث حققت بالإجمال 43/100 في مقابل 40/100 للمعدل الإجمالي العالمي، لافتاً إلى أن الأداء البيئي للشركة نال 50/100 مقابل 41/100 للمعدل العالمي، إضافةً إلى تحقيقها 50/100 على مؤشر حقوق العمال والإنسان مقابل 43/100 للمعدل العالمي، فيما حققت 40/100 على مؤشر الأخلاقيات مقابل 37/100 للمعدل العالمي.

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