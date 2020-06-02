«مزارع أبوظبي».. منظومة متكاملة للإرشاد والتدريب

المصدر: أبوظبي - وام

تحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تطبيق منظومة متكاملة من خدمات الإرشاد والتدريب لكافة مزارع الإمارة وأصحابها والعاملين بها على مدار العام وذلك انطلاقاً من حرصها على ترسيخ الممارسات الزراعية الحديثة وتعزيز جودة المنتج المحلي لدعم جهود تحقيق الاستدامة لهذا القطاع الحيوي.

ووفقاً للتقرير السنوي للهيئة لعام 2019 فقد بلغ إجمالي عدد الزيارات الإرشادية لمزارع الإمارة خلال العام الماضي 245 ألفاً و751 زيارة منها 108 آلاف و671 زيارة لمزارع العين و77 ألفاً و691 زيارة لمزارع منطقة الظفرة و59 ألفاً و389 زيارة لمزارع مدينة أبوظبي.

كما نفذت الهيئة 1496 تدريباً للعمالة الزراعية في 26 حقلاً إرشادياً وغطى التدريب 26 ألفاً و188 متدرباً وشملت الأنشطة التدريبية مجالات متنوعة ومنها الإدارة المتكاملة للآفات والزراعة المائية والزراعة العضوية وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة.

وبلغ عدد المزارع الحاصلة على الشهادة الدولية للممارسات الزراعية الجيدة Global Gap 300 مزرعة منها 144 مزرعة في منطقة الظفرة و66 في أبوظبي و90 في العين.

وتوفر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نحو 27 مركز إرشاد زراعياً تنتشر بالقرب من المزارع على مستوى إمارة أبوظبي وتمثل نافذة لتقديم خدمات الإرشاد والتدريب بوصفها خدمات استباقية إضافة إلى أية خدمات أخرى يطلبها المزارعون عند الحاجة كما يحرص مهندسو الإرشاد والفنيون الموجودون في هذه المراكز على تلبية كافة متطلبات أصحاب المزارع وتوجيههم إلى الطرق الصحيحة للعناية بمزارعهم ورفع كفاءتها بما يضمن تطويرها إلى المستوى الذي يحقق مفاهيم الاستدامة الزراعية.

وتحرص الهيئة على تشجيع المزارع على تبني الممارسات الزراعية الحديثة وتطبيق أنظمة متطورة للري ومنها الري الجماعي حيث بلغ إجمالي عدد المزارع التي تروى عبر محطات الري الجماعي 6140 مزرعة كما بلغت مساحة المزارع التي تروى عن طريق الري بالتنقيط 316 ألفاً و984 دونماً إضافة إلى ذلك بدأت الهيئة منذ عام 2012 بالاعتماد على مصادر مياه غير تقليدية لتعزيز الاستدامة الزراعية وتم في هذا الصدد استخدام المياه المعالجة في ري المزارع.

تحسين

ويساعد اتباع الممارسات الزراعية الجيدة على تقليل استخدام المياه وتحسين خواص التربة وتحسين جودة وكمية الإنتاج المحلي بما يضمن تحقيق الأولويات الحكومية الرامية إلى تعزيز كفاءة الموارد الطبيعية المستغلة في الزراعة واستدامتها للأجيال المقبلة وفي نفس الوقت تحسين دخل المزارعين وإنتاجية المزارع وزيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي للإمارة.

وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على إطلاق خطة زراعية في بداية الموسم الزراعي تستهدف تنظيم الإنتاج وتنويع الأصناف بما يتوافق مع احتياجات المستهلكين وظروف كل منطقة حيث تتنوع أصناف المحاصيل المطروحة في الخطة الزراعية لتصل إلى 42 صنفاً من الخضراوات والفواكه والورقيات إضافة إلى المنتجات العضوية التي تمنح أصحاب المزارع الفرصة للتوسع في الزراعة وتسويق منتجات غير اعتيادية تلبي احتياجات السوق من المنتج المحلي.

يشار إلى أن الموسم الزراعي «2018 - 2019» شهد ارتفاعاً في المساحة المزروعة وبلغت كمية إنتاج الخضراوات في الحقول المكشوفة والبيوت المحمية بإمارة أبوظبي نحو 122550 طناً وقدرت المساحة المزروعة بنحو 18711 دونماً.

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