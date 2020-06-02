تنفيذي أم القيوين يصدر تعميماً بالعودة التدريجية لموظفي دوائر أم القيوين بنسبة 50% إلى 70%

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين تعميماً بشأن العودة التدريجية للموظفين في الدوائر الحكومية بالإمارة بنسبة ‎%‎50 الى 70‎%‎، وتتزايد تدريجياً بناءً على المستجدات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المكثفة.

ونص التعميم على استثناء عدد من الفئات من العودة إلى مقار العمل وتطبيق نظام العمل عن بعد في الحالات الطارئة، وتضم حالات الاستثناء الموظفات الحوامل، أصحاب الهمم، المصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة والأمراض التنفسية، والموظفين من الفئة العمرية (60 عاماً فما فوق).

استثناءات

وتضم الاستثناءات كذلك الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون (لحين الانتهاء من العام الدراسي)، وممن لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعون في المنزل والأمهات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن ممن تستدعي حالتهم الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.

ويستثنى الموظفون الذين يقطنون مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن والمخالطين لهم بشكل مباشر مثل كبار المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما وأصحاب الهمم، ومن يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف مناعة.

بصمة

ويستمر تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف، مع الالتزام بإثبات الحضور والانصراف من خلال التطبيق الذكي لكافة فئات الموظفين سواء العاملين في مقار العمل أو العاملين بنظام العمل عن بعد.

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