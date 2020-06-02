كهرباء الشارقة توفر محتوى تعليمياً لأكثر من 2000 برنامج متخصص

المصدر: الشارقة - البيان

وفرت هيئة كهرباء ومياه الشارقة منصة ذكية جديدة للتدريب عن بعد تتضمن محتوى تعليمياً لما يزيد على 2000 برنامج تدريبي يتماشى مع احتياجات التدريب والتعليم الإلكتروني وذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير مهارات موظفيها وتوفير أفضل الخدمات لهم في ظل الازمة الحالية "لجائحة كورونا"، التي تفرض على الجميع التحول إلى التقنية والاعتماد على التدريب والتعلم عن بعد.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة ان المنصة الذكية للتدريب ستساهم في ضمان استمرارية واستدامة التدريب وتنمية مهارات الموظفين وتكامل الخدمات التدريبية والتأهيلية لجميع العاملين بالهيئة في مختلف المجالات التي تدعم نظام الكفاءات وذلك استمرارا لنجاحات الهيئة في تطبيق منظومة العمل عن بعد.

شمولية

وأشار إلى أن المنصة الذكية تتميز بشموليتها وأنها متاحة لجميع الموظفين على مدار 24 ساعة بما يعكس جهود الهيئة لتطوير البنية التحتية والتحول الذكي في طرح المحتوى التدريبي الذي يتوافق مع متطلبات التطوير.

وذكر أن المنصة تمكن المتدربين من الالتحاق بالدورات التدريبية الافتراضية دون تقيد بوقت أو مكان محدد والتعرف على أفضل الممارسات إضافة الى أنها تحتوي على دليل للمواد التدريبية ومجموعة من الخدمات الإلكترونية.

منظومة

وأوضح أن المنصة الجديدة تطرح منظومة تفاعلية تدريبية عن بعد تقدم من خلالها البرامج التدريبية المتميزة التي تتيح للمستخدم سهولة الوصول لها طوال الوقت عن طريق البث المباشر والمشاركة الافتراضية حيث تم توفير محتوى تعليمي جديد يتضمن تقديم برامج تدريبية عن بعد في العديد من المجالات مثل إدارة المشاريع ومهارات التواصل والتحفيز والذكاء العاطفي ودورات Excel وتصميم المواقع وصنع القرار وحل المشكلات وتطوير الذات ومهارات القيادة وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وغيرها من البرامج الهادفة.

وأكد ضرورة استفادة شريحة كبيرة من الموظفين من المنصة والمحتوى التعليمي للبرامج التدريبية لتعزيز مهاراتهم ومسارات التقدم الوظيفي وجعل الهيئة نموذجاً قادراً على تطبيق مبادرات بشكل استثنائي تصب في مصلحة الموظفين والمجتمع.

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