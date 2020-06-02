المصدر: البيان - موفق محمد

ناقش أعضاء المجلس الوطني الاتحادي اليوم خلال اجتماعهم الافتراضي "عن بعد" مشروع قانون يمنح الموظف إجازة حداد حتى أقاربه من الدرجة الثالثة.

وقال معالي أحمد عبدالله الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ان مشروع قانون لائحة الموارد البشرية الجديد، تضمن مواد تمنح الموظفين "أجازه حداد" حتى أقاربهم من الدرجة الثالثة (العم والخال وغيرهم) بمعدل يوم عمل واحد، وذلك بعد ان كانت الاجازة مقتصرة على الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية.

وحول نسب المواطنين العاملين في المؤسسات الاتحادية، أضاف الفلاسي : بان المواطنين يشكلون اليوم ما نسبته 65% من اجمالي عدد الموطفين العاملين في المؤسسات والوزارات الاتحادية، مشيراً في الوقت نفسه بأن الحكومة الاتحادية انتهت إجراءات رفع نسبة المواطنين العاملين في مهنة مديري الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بحيث وصلت اليوم إلى 100%.

ونوه معالية بأن الحكومة الاتحادية وضعت خطط وبرامج تستهدف خلال السنوات الخمسة المقبلة، الوصول إلى نسبة 100% في الوظائف الإشرافية، مبيناً بان الحكومة شرعت في إجراءات وقف تعيين غير المواطنين على الوظائف الإشرافية والإدارية والخدمات المساندة في أي من الجهات الاتحادية.

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