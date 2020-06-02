بلدية الشارقة تُلزم مواقع تحضير الأطعمة بتركيب كاميرات مراقبة

المصدر: الشارقة – البيان

ألزمت بلدية مدينة الشارقة جميع المنشآت الغذائية في مدينة الشارقة من مطاعم وكافتيريات ومخابز وغيرها، بتركيب كاميرات مراقبة تلفزيونية داخل الموقع، استمراراً لجهود البلدية في إحكام الرقابة على والسيطرة على طرق تحضير وتجهيز الأطعمة والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على صحة المستهلكين وسلامتهم، باعتبارها من أهم الأولويات لدى البلدية.

عقوبات رادعة

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية ألزمت جميع مواقع تحضير وتجهيز الأطعمة بتركيب هذه الكاميرات ضمن جهودها المستمرة في تطبيق أفضل الاشتراطات والمعايير الصحية والإجراءات الوقائية في المنشآت الغذائية، وبما يتوافق مع أهدافها في تقديم غذاء آمن للمستهلكين، واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق قائمة الجزاءات المعتمدة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ويواصل مفتشو قسم رقابة الأغذية زياراتهم التفتيشية بشكل مكثف ويومي للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والتدابير الوقائية التي ألزمت بها البلدية هذه المنشآت وخصوصاً التي تهدف من خلالها إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

6 أشهر

من جانبها أوضحت الشيخة شذا المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، أن البلدية حددت العديد من الشروط والضوابط لتركيب هذه الكاميرات، وهي أن لا تقل السعة التخزينية الزمنية للكاميرات عن 6 أشهر، وتمكين مفتشي الأغذية من الاطلاع على تسجيلاتها عند الطلب، وعدم مسح التسجيلات بدون موافقة خطية من قسم رقابة الأغذية في إدارة الصحة العامة، والتزام جميع المنشآت المستهدفة بتركيب هذه الكاميرات خلال مدة أقصها ستة شهور، وتعهد مستثمر المنشأة كتابياً لقسم رقابة الأغذية بالالتزام بجميع هذه الشروط.

وتهيب بلدية مدينة الشارقة بجميع أفراد الجمهور ضرورة التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 993، للإبلاغ عن أية تجاوزات أو ملاحظات، فجميع الاتصالات مرحب بها على مدار الساعة.

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