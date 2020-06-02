بلدية دبي: منتجات مضادات الجراثيم «كوسمو» مطابقة للمواصفات

المصدر: دبي- وائل نعيم

أكدت الدكتورة نسيم رفيع مدير إدارة الصحة و السلامة ببلدية دبي أن منتجات مضادات الجراثيم للعلامة التجارية " COSMO " والمتداولة في السوق المحلية في إمارة دبي هي منتجات مسجلة في نظام "منتجي"، و تم التحقق من سلامتها وفعاليتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة لدى بلدية.

وذكرت رفيع، أنه يتم أيضا سحب العينات بشكل دوري من الأسواق المحلية لغرض التحليل والمطابقة والتأكد من مطابقة جميع التشغيلات التي يتم توزيعها في الأسواق. وقالت تم تكثيف برامج الرقابة تماشياً مع زيادة الطلب في الأسواق على المطهرات والمعقمات المتداولة في الأسواق المحلية ضماناً لصحة وسلامة المجتمع.

وأضافت أن التنسيق جار مع الشركة المعنية بالمنتجات في الدولة نحو التحقق من التعميم الصادر من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية, والتأكد من مصدر العينات التي تمت الإشارة إليها في التعميم. بالإضافة إلى التنسيق المباشر مع الجهات المختصة في المملكة لغرض اتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات المعمول بها.

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