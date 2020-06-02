المجلس الوطني يوافق على مشروع قانون لإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

صوت أعضاء المجلس الوطني الاتحادي قبل قليل، إلكترونياً "عن بعد" بالموافق على مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، وذلك في رابع جلساته "الاحترازية" التي عقدها عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.

وتضمن القانون الاتحادي حزمة من المواد التي تستهدف، إنشاء مركز دولي بالعاصمة أبوظبي، معني بمكافحة التطرف، يتمتع بشخصية اعتبارية، ويتولى العديد من المهام منها إنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات مع الدول الأعضاء، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بمكافحة التطرف والتطرف العنيف، والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية.

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