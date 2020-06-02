48 ساعة لتجهيز أسطول طيران الإمارات للتحليق

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

أكد السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، جاهزية أسطول الناقلة لاستئناف الحركة الجوية خلال 48 ساعة، إذا تطلب الأمر، مشيراً إلى أن الرحلات الجوية ستشهد تحسناً ملحوظاً في صيف العام المقبل، وستعود إلى مسار النمو، وأن سرعة النمو مرهونة بإيجاد لقاح لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، لافتاً إلى أنه من المأمول أن تبدأ دبي باستقبال الزوار اعتباراً من يوليو المقبل.

وقال كلارك، خلال الجلسة الافتتاحية لسوق السفر العربي الافتراضي، إن طيران الإمارات اتخذت إجراءات وتدابير احترازية، لضمان بقاء مقصورات الطائرات نظيفة وصحية، ذلك أن جميع طائرات الأسطول، مجهزة بمرشحات هواء HEPA، القادرة على إزالة أكثر من 99 % من الفيروسات والجراثيم والفطريات والغبار، ما يجعل أجواء المقصورة نظيفة وآمنة ومريحة للركاب وأفراد الطاقم، مشيراً إلى أن جميع طائراتها تخضع لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة.

وأضاف أن مطارات دبي اتخذت إجراءات احترازية مشددة، وأعلنت أنها ستواصل ضمان بيئة مطار آمنة وصحية، من خلال اتخاذ تدابير في جميع مراحل السفر، وإجراء تنظيف عميق وتعقيم، للمساعدة في التخفيف من مخاوف العملاء، بشأن السفر بالطائرة، واستئناف الخدمات المجدولة، مشيراً إلى أن فرض التباعد الاجتماعي على متن الطائرات من خلال عدم بيع مقاعد، لن يكون ذا جدوى اقتصادية.

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