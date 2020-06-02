مكتوم بن محمد: قيمة الوقت في حياة الشعوب يعرفها قادة قليلون

المصدر: (دبي - البيان)

نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، مقطع فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تناول فيه كلمات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتحدث عن أهمية الوقت والعمل والجد والاجتهاد وترتيب الوقت.

ودوّن سموه على «الفيديو»: «قيمة الوقت في حياة الشعوب.. يعرفها قادة قليلون»، في إشارة إلى خبرة وحنكة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي دائماً ما يوصي بتنظيم الوقت الذي يصفه سموه بأنه يشبه العمر فما ذهب منه لا يعود أبداً.

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