بدء حظر التنقّل من وإلى أبوظبي وبين مدنها اليوم

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

بدأت إمارة أبوظبي، أمس، تطبيق قرار حظر التنقل بين مدن الإمارة «أبوظبي والعين والظفرة» ومنع الدخول إليها أو الخروج منها لمدة أسبوع حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 8 يونيو الجاري، حيث أقامت شرطة أبوظبي 12 نقطة فرز على مداخل ومخارج مدن الإمارة.

وجاء قرار حظر التنقل الذي اتخذته لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتعاون مع دائرة الصحة ـ أبوظبي وشرطة أبوظبي، كخطوة مهمة لتعزيز فعالية حملة المسح الصحي الوطني، التي تستهدف فحص أكبر عدد ممكن من سكان الإمارة ضمن استراتيجية توسيع نطاق الفحوصات للتصدي والحد من انتشار المرض، ودعم الصحة العامة وتكملة سلسلة الإجراءات الحالية، والرجوع إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

ويشمل قرار حظر التنقل جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص، الموظفون في الفئات الحيوية، وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات، وحركة نقل البضائع الضرورية، بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم في أبوظبي، تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

جهود

وضمن جهود الدول الخاصة بالترصد الوبائي وتوسيع نطاق فحص كورونا للجميع، تمكنت إمارة أبوظبي عبر شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» والخدمات العلاجية الخارجية، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، في وقت قياسي من إنشاء 24 مركزاً من مراكز المسح من المركبة، وزيادة ساعات العمل لرفع طاقتها الاستيعابية إلى 72% ليصل العدد الإجمالي للفحوصات من خلالها إلى أكثر من 460 ألف فحص شهرياً، إلى جانب الفحوصات التي تجريها مراكز المسح الرئيسية على مستوى الدولة والتي تخطت المليوني فحص.

وأعلن العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير إدارة مرور المناطق الخارجية بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي أقامت 12 نقطة فرز على مداخل ومخارج المدن التابعة لإمارة أبوظبي، تنفيذاً للقرار.

وأوضح - في تصريحات إعلامية - أن نقاط الفرز باشرت عملها بدايةً من الأمس، ودعا الظاهري جميع أفراد المجتمع للتعاون مع شرطة أبوظبي والحكومة لمواجهة جائحة كورونا.

وأعلنت شرطة أبوظبي كذلك توفير تصاريح للتنقل بين مدن إمارة أبوظبي وللخروج من الإمارة خلال فترة حظر التنقل اعتباراً من اليوم، ولمدة أسبوع من «نظام تصاريح الحركة - أبوظبي» على الموقع الالكتروني لشرطة أبوظبي.

بدورها، بثت وزارة الداخلية مقطعاً مرئياً عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر توضّح من خلاله آلية الحصول على تصاريح الحركة الاتحادية لتمكين الأفراد من التنقل خلال فترة التعقيم الوطني، من خلال موقعها الإلكتروني.

مكرمة

ونصت مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأخيرة على توفير فحص كورونا المستجد مجاناً لجميع المواطنين وعمالة الخدمة المساعدة التي تعمل في منازلهم وأصحاب الهمم والنساء الحوامل والمقيمين فوق سن الخمسين عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة ومن تظهر عليه أعراض المرض والمخالطين لحالات إيجابية.

ومنذ تسجيل أول حالة مصابة بالفيروس في الدولة في 29 يناير الماضي، والتي قدمت من مدينة ووهان الصينية، نفذت حكومة أبوظبي سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية جاءت جميعها ضمن استراتيجيتها للحد من انتشار الفيروس، والسيطرة عليه بعد دراسات شاملة ومعرفة علمية وعملية، حيث اعتمدت الاستراتيجية على الحد من انتشار الفيروس من خلال برنامج المسح الوطني، وفحص أكبر عدد ممكن من سكان الإمارة.

ومن هنا جاءت جهود حكومة أبوظبي في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من سكان الإمارة، بتوسيع نطاق المسح والفحص المجاني لتشمل المناطق الصناعية حيث تسكن العمالة الوافدة.

وقامت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بإنشاء أكبر مركز للفحص الطبي بمنطقة مصفح ضمن مشروع المسح الوطني للكشف عن كورونا بين العمال بالمجان، وتم بناء المركز بمساحة 3500 متر مربع ليزيد من قدرة الفحوصات اليومية في أبوظبي بنسبة 80 %، حيث تمكن من إجراء الفحص لأكثر من 335 ألف عامل في منطقة المصفح.

تعاون

كما اتخذت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتعاون مع الجهات المختصة، قراراً بتخفيف بعض القيود على بعض الأنشطة، مثل رفع السعة الاستيعابية إلى 40% في المراكز التجارية، والمطاعم داخل المراكز، إضافة إلى إعادة فتح الشواطئ التابعة للفنادق، والمطاعم خارج المراكز التجارية، والمتاحف، بقدرة استيعابية تعادل 40%.

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