18338 حالة شفاء من «كورونا».. و635 إصابة جديدة

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت حكومة الإمارات، أمس، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد في الدولة، تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الوضع الصحي والحالات المرتبطة بمرض «كوفيد 19».

توسيع الفحوصات

وأفادت الدكتورة آمنة بأن توسيع نطاق الفحوصات مستمر، حيث قامت الجهات الصحية بإجراء أكثر من 650 ألف فحص لفيروس «كوفيد 19» خلال الأسبوعين الماضيين، فيما تم إجراء 30147 فحصاً جديداً كشفت عن 635 إصابة جديدة بفيروس «كوفيد 19»، وبذلك يصل إجمالي الحالات إلى 35192 حالة إصابة، وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء والوفيات.

ارتفاع حالات الشفاء

وأعلنت الدكتورة آمنة خلال الإحاطة الإعلامية، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 18338 حالة (52 %) بعد تسجيل 406 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد 19» وتعافيها التام، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

كما تم خلال الإحاطة الإعلان عن وفاة شخصين من المصابين بفيروس «كوفيد 19»، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 266 حالة، فيما تقدمت الدكتورة آمنة بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم، وتمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان، ومع هذه الحالات يصبح عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، والتي مازالت تتلقى العلاج 16588 حالة من جنسيات مختلفة.

رعاية

من جانب آخر، أكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، أن دولة الإمارات حرصت منذ بداية الأزمة على التركيز والاهتمام على بعض الفئات في المجتمع بشكل خاص منهم كبار المواطنين والمقيمون وأصحاب الأمراض المزمنة، بهدف الحرص عليهم وحفاظاً على صحتهم، وقالت: «هم فئة غالية، لهم حق علينا ونتحمّل جميعاً مسؤولية سلامتهم، وقد وضعت الإجراءات الوقائية لحمايتهم لأنهم الأكثر حاجة للرعاية والاهتمام»، وأكدت أنه في هذه المرحلة المهمة من الضروري الاهتمام بالتواصل معهم عن بعد ودعمهم معنوياً، والوقوف على احتياجاتهم وتوفيرها لهم وتوعيتهم وإبعادهم عن كل مخاطر تعرضهم للإصابة.

كما أفادت الدكتورة آمنة بشأن ما تمت ملاحظته بخصوص انتشار بعض الملاحظات في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة القليلة الماضية حول خروج الأفراد وتواجدهم في الأماكن العامة مثل الشواطئ والمراكز التجارية وغيرها.. بأن كافة الإجراءات الاحترازية المعلنة والجزاءات المرتبة عليها ستطبق على كافة الأفراد سواء مواطنين أو مقيمين، فلا فرق بين مواطن ومقيم وكلنا أبناء وطن واحد.

وقالت الشامسي: «سلامتكم وصحتكم أولوية فلنحرص على اتباع الإجراءات الوقائية.. صحيح أن القيود خففت ولكن بقي الحذر، وإن أخطر ما في المرحلة الحالية التهاون والتساهل في تطبيق الإجراءات الوقائية، لأن آثارها قد تبدد جهود وطاقات خط دفاعنا الأول، والمسؤولية أصبحت فردية على كل منا فلنكن عوناً لهم، ونستمر في تباعدنا الجسدي، وحماية أنفسنا ومن حولنا، ونستبشر بأن القادم أفضل بإذن الله».

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