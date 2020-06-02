منال بنت محمد: افتتاح «دبي للسيدات» بحلته الجديدة اليوم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، عن افتتاح نادي دبي للسيدات بحلته الجديدة أمام العضوات والزائرات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 بعد أن شهد عملية تطوير وتحديث شاملة لمركز اللياقة البدنية.

وقالت سموها: إن استئناف العمل في مؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات يأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وما أعلنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ببدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي لنشاطها، وتطبيقاً لقرار استئناف عمل الموظفين في دوائر حكومة دبي بنسبة 50 % اعتباراً من أول أمس الأحد، وصولاً إلى 100 % يوم 14 يونيو 2020.

إشادة

وأكدت أن هذه التوجيهات السامية بعودة الأنشطة المختلفة في الإمارة واستئناف عمل الموظفين في مقار الدوائر الحكومية تأتي ثمرة لحسن إدارة دولة الإمارات لأزمة «كوفيد 19» وما اتخذته مبكراً من إجراءات وقائية لتقليص انتشار الفيروس والحد من تداعياته بإشادات دولية عديدة، وترسخ الريادة الإقليمية لدبي في العمل الحكومي وتوفير البيئة الداعمة للاستثمار، مشيدةً سموها بالأثر الإيجابي لرسائل الطمأنة التي وجهتها قيادتنا الرشيدة لشعب الإمارات مواطنين ومقيمين منذ بداية هذه الأزمة الصحية العالمية وما أفرزته من تداعيات عديدة على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، كما أثنت على جهود الجهات الصحية والأمنية والاقتصادية ومختلف القطاعات الحيوية في توفير الرعاية والدواء والغذاء والأمن السلامة للجميع، وقالت: «بتوفيق من الله سنخرج من هذا التحدي أكثر قوة وتماسكاً، وستستمر مسيرة النجاح في الإمارات».

وعقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الدوري الثاني لعام 2020، برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي ضوء النجاح اللافت الذي حققه منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، الذي عقد تحت شعار «قوة التأثير»، يومي 16 و17 فبراير الماضي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله».

إجراءات

وشددت منى المري خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد على التزام المؤسسة بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع واللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بما في ذلك ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص بمسافة لا تقل عن مترين واستخدام المواد المعقمة، فضلاً عن تعقيم كافة مرافق المؤسسة ونادي دبي للسيدات طوال الفترة الماضية لتوفير بيئة صحية مع استئناف العمل، وتوعية الموظفات والعضوات والزائرات والمجتمع بوجه عام بمراعاة سبل الوقاية والحماية من غسل اليدين بالماء والصابون واستخدام المعقمات حفاظاً على صحتهن وسلامتهن، مع الالتزام بضوابط وإجراءات مجلس دبي الرياضي بشأن عودة النشاط الرياضي لمراكز تدريب اللياقة البدنية والأكاديميات.

عُقِد الاجتماع بمشاركة هالة يوسف بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وأعضاء مجلس الإدارة كل من: خولة راشد المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، ومنى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لصحيفة البيان، وفهيمة عبد الرزاق البستكي نائب الرئيس التنفيذي - رئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي، وهدى عيسى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في «دبي القابضة»، وجهاد عبد الرزاق كاظم مدير الخدمات القانونية بغرفة دبي، والجود أحمد لوتاه، مصممة ورائدة أعمال، وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.

منتدى

واستعرض الاجتماع النتائج الإيجابية على المستويين المحلي والعالمي لمنتدى المرأة العالمي – دبي 2020، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة على مدى يومين، وشارك فيه نحو 3700 شخص خلال اليوم الأول ونحو 3200 شخص في اليوم الثاني من أكثر من 100 دولة، من بينهم قادة حكوميون ومسؤولو منظمات دولية وقادة ملهمون ومسؤولو شركات عالمية وخبراء وأكاديميون ورائدات أعمال من دول المنطقة والعالم، وتم خلاله انعقاد أكثر من 80 جلسة حوارية ونقاشية وورشة عمل، تحدث فيها أكثر من 100 مسؤول وقيادي وصانع تأثير بمجالات مختلفة، إضافة إلى انعقاد القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشاد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة بتجربة العمل عن بعد وجهود فريق عمل المؤسسة خلال الفترة الماضية في ظل الظروف التي فرضتها تداعيات أزمة «كورونا» وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة، وناقش خطة عمل عن بعد للمرأة العاملة بشكل مستمر.

تعاون

وقدمت سلطانة سيف مدير إدارة تطوير المرأة بمؤسسة دبي للمرأة عرضاً عن برنامج الإرشاد المهني بالتعاون مع الدول الاسكندنافية، تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقعتها مؤسسة دبي للمرأة مع سفارات الدول الاسكندنافية خلال منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، بهدف تطوير مهارات وخبرات رائدات الأعمال الإماراتيات، حيث سيتم بدء تنفيذ البرنامج في شهر سبتمبر المقبل عبر اجتماع مرئي تحت عنوان «اتصال العقول» بمشاركة رائدات أعمال إماراتيات ومقدمات البرنامج من الدول الاسكندنافية، ويستمر حتى نوفمبر 2021، حيث سيتم الاحتفال بخريجات البرنامج بالتزامن مع معرض إكسبو الدولي الذي تستضيفه دبي العام المقبل بإذن الله تعالى.

توعية

واستعرضت ميثاء شعيب مديرة إدارة الاتصال المؤسسي أبرز الأنشطة التي قامت بها المؤسسة خلال الفترة الماضية، والتي شهدت عمل الكادر الوظيفي عن بعد بنسبة 100% تنفيذاً للتوجيهات الحكومية والتزاماً بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من الجهات المختصة، حيث أطلقت المؤسسة حملة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان #المرأة_وصحة_العالم (#WomenHealTheWorld)، بهدف تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها المرأة في دولة الإمارات والعالم في مختلف المجالات والقطاعات لمكافحة والحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، تأكيداً على التلاحم المجتمعي لمواجهة هذا الخطر الصحي الذي يهدد العالم، والتأكيد على عطاء المرأة في كل الأوقات ودورها الأسري والمجتمعي والوطني، مشيرةً إلى أن هذه الحملة التي تواصلت باللغتين العربية والإنجليزية تضمنت مقاطع فيديو وإحصائيات عن دور المرأة في القطاع الطبي والصحي والسلك الشرطي والقطاع التعليمي في دولة الإمارات والعالم، إضافة إلى إبراز دورها كموظفة تعمل عن بعد وربة منزل تقوم على شؤون أطفالها وأسرتها في هذه الظروف.

وقوبلت الحملة بتفاعل كبير من قبل الجمهور ومتابعي حسابات المؤسسة بوسائل التواصل الاجتماعي، كما تناولتها شمسة صالح المدير التنفيذي للمؤسسة خلال استضافتها في المجلس الرمضاني لمؤسسة نور دبي بعنوان «المرأة وأزمة كورونا.. عطاء بلا حدود في التعامل مع كوفيد 19»، إضافة إلى تناولها لدور المرأة في الصفوف الأولى بالقطاعات الحيوية، ودورها المستقبلي بعد «كوفيد 19».

تحديث

اطلع مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة على التحديثات الشاملة للصالة الرياضية بنادي دبي للسيدات والتي تم الانتهاء منها مؤخراً، والتي من شأنها تعزيز مكانته كواحد من أعرق وأفضل أندية السيدات في الدولة والمنطقة، والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للعضوات والزائرات وفق أفضل الممارسات العالمية.

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