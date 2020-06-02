10 آلاف موظف اتحادي يتعرفون على دليل العمل المكتبي في الظروف الطارئة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على مدى يومي الأحد والإثنين ورش عمل افتراضية على مستوى الحكومة الاتحادية تزامناً مع قرار العودة التدريجية لموظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة

30 %، حيث تابعها أكثر من 10 آلاف موظف في الحكومة الاتحادية، عبر تقنية البث المباشر؛ وتم تعريف وتدريب الموظفين على الدليل الاسترشادي بشأن بيئة العمل المكتبية والعمل من مقار المؤسسات في ظل الظــروف الطارئـــــة، والذي عممته الهيئة، بهدف دعم وتمكين الوزارات والجهات الاتحادية من العودة التدريجية الآمنة لمقار العمل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية والتباعد الاجتماعي بين الموظفين.

مشاهدة عالية

وقالت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن الورش حظيت بنسبة مشاهدة عالية، مشيدة بتجربة الهيئة في بث الورش والفعاليات التي تعقدها باستمرار بشكل مباشر، كونها تتيح الفرصة لأكبر عدد من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية والجمهور للاستفادة من هذه الورش، أينما كانوا، كما أنها تساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع بشكل عام.

وأشارت إلى أن الهيئة بادرت بإطلاق الدليل الاسترشادي بشأن بيئة العمل المكتبية والعمل من مقار المؤسسات، في ظل الظــروف الطارئـــــة، ليشكل بذلك مرجعاً للمؤسسات عموماً وللوزارات والجهات الاتحادية على وجه الخصوص، ولا سيما في ما يتعلق باتباع إرشادات وتعليمات ومعايير الصحة والسلامة المهنية، للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين من أي عارض.

آلية واضحة

وأكدت أن دليل بيئة العمل المكتبية في ظل الظــروف الطارئـــــة جاء تمهيداً لعودة موظفي الحكومة الاتحادية تدريجياً إلى مكاتبهم، ومقار عملهم، في حال انحسار أزمة جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، على اعتباره آلية واضحة، ودليلاً استرشادياً يساعد الوزارات والجهات الاتحادية المعنية، على توفير أعلى معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية لموظفيها، ومتعامليها على حد سواء.

ممارسات

استند الدليل إلى أفضل الممارسات العالمية المتبعة في حالات الأزمات الصحية، ومراعاة اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، حسب مجموعة من أبرز المنظمات والمؤسسات العالمية المعنية بالموارد البشرية، والصحة والسلامة المهنية، وإدارة الكوارث والأزمات والأوبئة.

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