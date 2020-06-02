«صحة دبي» تنشئ مبنى مستقلاً لعلاج مرضى «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أضافت هيئة الصحة بدبي، أمس، جناحاً طبياً جديداً للمرافق الخاصة بحالات كورونا (كوفيد 19)، والحالات المشتبه في إصابتها، وذلك ضمن الإجراءات والخطوات الاستباقية التي تتخذها الهيئة، تحسباً لأي تطورات محتملة فيما يخص هذا الفيروس العالمي.

تم إنشاء الجناح كمبنى مستقل بمساحة 1500 متر مربع في المنطقة القريبة من مستشفى راشد، وهو يضم 25 غرفة مجهزة وفق أعلى المستويات، وهي موزعة بين غرف العزل الصحي، وغرف العلاج، والعناية المركزة، والعيادات، وغرف المعاينة والفحص.

خطوات

ولدى تفقده الجناح الجديد، قال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن اتخاذ خطوات استباقية سواء في عمليات الفحوص، أو تجهيز المرافق الطبية للعزل الصحي والعلاج، عزز من جهود «صحة دبي» المبذولة في مكافحة كوفيد 19، وأسهم في الكشف المبكر عن الفيروس، ومن ثم سرعة التعامل مع الحالات المصابة، الأمر الذي يعجل بتماثل المصابين للشفاء.

استراتيجية

وأكد أن استراتيجية الوقاية المعتمدة، تتضمن جميع السيناريوهات ومختلف الاحتمالات والتوقعات، وهذا ما يساعد هيئة الصحة بدبي كثيراً في عملية التنبؤ، واتخاذ القرارات المناسبة، قد تتعلق بتأسيس مستشفيات ميدانية، أو تخصيص مرافق إضافية للعزل الصحي، أو غير ذلك من أمور.

وقال معاليه: هناك أيضاً خطوات متقدمة اتخذتها الهيئة بالنسبة لتوفير جميع مستلزمات الرعاية الصحية العادية والفائقة التي يحتاجها مريض كورونا، كُلٌ حسب حالته، وهناك متابعة ورصد مستمر ومتواصل لكل التجارب العالمية، وخاصة في تلك البلدان التي تفاقمت فيها أزمة كورونا، وأيضاً التي انحصرت فيها الأزمة. وهذا مفيد لنا ويدعم تصوراتنا المستقبلية.

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