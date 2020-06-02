اتفاقية تتيح للمستهلكين شراء الأسماك من أسواق رأس الخيمة إلكترونياً

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أبرمت دائرة بلدية رأس الخيمة اتفاقية مع تطبيق إدارة مجموعة وتطبيق (طازج) الإماراتي في الأجهزة الذكية وشبكة الإنترنت، تقضي بتولي الطرف الثاني عمليات تسويق وبيع الأسماك والمنتجات البحرية، من أسواق الأسماك المنتشرة في الإمارة، عبر البيع والشراء الإلكتروني «عن بُعد»، بواسطة التطبيق في الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية وسواها من أجهزة الكمبيوتر المحول والثابت، وتوصيلها لهم في منازلهم، بمختلف المناطق.

اتفاقية

وأعلن الجانبان أن الاتفاقية الجديدة تفضي إلى تفعيل «أسواق سمك افتراضية» في رأس الخيمة، وهو ما يشمل أسواق السمك الثلاث في الإمارة، وهي سوق السمك في مدينة رأس الخيمة القديمة، وسوق السمك بمنطقة معيريض، وسوق السمك بمنطقة الدقداقة.

وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أن البلدية تحرص على المساهمة في تعزيز منظومة الخدمات الإلكترونية والذكية عن بُعد في نطاق الإمارة، وبالتالي تعمل على دعم وتشديد الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصحية الراهنة، بجانب الاستفادة منها مستقبلاً حال انتهاء الأزمة، بجانب تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستهلكين ومتعاملي دائرة البلدية والأهالي إجمالاً، وتعزيز مسارات التنمية والتطوير المستدام في الإمارة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تسري لمدة عام واحد، قابلة للتجديد لاحقاً، فيما تخضع للقوانين المعمول بها في الإمارات.

تسوّق افتراضي

وأوضح موسى الشحي، رئيس مجلس إدارة مجموعة وتطبيق «طازج»، أن مشروع «أسواق السمك» الافتراضية والبيع والتداول الإلكتروني للأسماك والمنتجات البحرية الأخرى، بالإضافة إلى السلع والمنتجات الغذائية الأساسية الأخرى، كاللحوم الحمراء والدواجن والخضار والفاكهة والعسل وغيرها، يواصل تقدمه المطرد في الدولة، حيث يغطي حالياً كافة الإمارات، مشيراً إلى أن تجربة التسوق الافتراضي، إلكترونياً، تعزز صور التنمية في الدولة، وتشكل حلقة محكمة وجديدة من حلقات محاربة الفيروس، وحماية الصحة والسلامة العامة.

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