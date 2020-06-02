مناقشة سياسة «التغيّر المناخي» بشأن الموارد السمكية والحيوانية

المصدر: أبوظبي - البيان

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته عن بُعد من خلال تقنية المؤتمرات المرئية «الفيديو كونفرنس» أول من أمس، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة».

تنمية

وقال محمد أحمد اليماحي: إن اللجنة استكملت مناقشة موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة» على أن تناقشه في الاجتماع المقبل بحضور ممثلي الجهات المعنية والمختصة من هيئات البيئة والبلديات ذات العلاقة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن التحديات التي تواجه القطاعات السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة وإيجاد أنسب الحلول للتغلب عليها بما يسهم في إثراء النقاش وإعداد التوصيات الخاصة بالموضوع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز