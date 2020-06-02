70 % من موظفي منطقة أم القيوين الطبية يعملون عن بُعد

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أكد محمد عمر الخرجي، مدير منطقة أم القيوين الطبية، في تصريح خاص لـ «البيان»، أن إدارة المنطقة الطبية اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا (كوفيد 19)، فمنذ ظهور ذلك الوباء تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق توجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتقليل أعداد الموظفين العاملين في المنطقة الطبية، فتم السماح لـ 70 % من الموظفين بالعمل عن بعد ممن تنطبق عليهم الاشتراطات من فئة الحوامل وكبار المواطنين فوق 60 عاما، وفئة أصحاب الأمراض المزمنة والذين لديهم أبناء في المدارس بالمراحل الدنيا بهدف متابعة أبنائهم عن بعد حتى يكونوا حريصين على مصلحة أبنائهم لمتابعة دروسهم من خلال تواجدهم في المنزل، مبينا أنه تم إيقاف الزيارات لمستشفى أم القيوين حفاظاً على صحة الزائرين والمرضى المنومين، كما أنه يتم توصيل الأدوية والعلاجات للمرضى في منازلهم بنسبة 75 %.

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وأضاف أن الموظفين الذين يداومون حاليا بالمنطقة يشكلون نسبة 30 % كما سوف يتم فحص الموظفين العائدين للعمل للتأكد من خلوهم من المرض، مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة من التباعد الجسدي ولبس الكمامات وتوفير المعقمات والقفازات، إضافة إلى عملية التعقيم والتنظيف المستمر من قبل العمال بالمنطقة وتعقيم المبنى وكافة المكاتب، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمستشفى أم القيوين والمراكز الصحية تم العمل بذات الإجراءات الاحترازية السابقة للحفاظ على سلامة المرضى المنومين بالمستشفى وعلى صحة المراجعين.

توقيف الزيارات

وبين أنه توقيف الزيارات لمستشفى أم القيوين حفاظا على صحة المرضى والمنومين، كما تم وضع خطط لتوفير الأدوية والعلاجات للمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري وال ضغط وخلافهما، فيتم التواصل معهم هاتفيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الطبيب المناوب للتأكد من صحتهم واحتياجاتهم من خلال خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل، 75 % من المرضى يتم إيصال الأدوية اليهم في منازلهم، كما أن هناك رعاية خاصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وأضاف الخرجي أنه فيما يتعلق بالعمليات الجراحية فإنها تجرى فقط للعمليات الطارئة، وتم تأجيل العمليات الروتينية الخفيفة، وتدريجيا سوف يعود العمل إلى طبيعته، سواء أكان في الإدارة أو مستشفى أم القيوين أو المراكز الصحية، داعيا كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة العمل بالتوجيهات التي تنادي بها الوزارة ».

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