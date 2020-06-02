بلدية أم القيوين تواصل تعقيم الشوارع العامة

المصدر: (أم القيوين - البيان)

واصلت بلدية أم القيوين تطهير وتعقيم جميع شوارع ومماشي ومرافق الإمارة ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس «كورونا» بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين وإدارة الدفاع المدني بأم القيوين، وفريق إنقاذ الإمارات التطوعي.

واستمرت أعمال التعقيم باستخدام مواد ذات جودة عالية وكادر مؤهل، تم تزويده بجميع اشتراطات ووسائل السلامة واستخدام معدات وأدوات مختلفة ومتعددة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص البلدية بالتعاون مع مختلف الجهات على صحة وسلامة المجتمع، وإن دائرة البلدية لن تتوانى في صحة أفراد المجتمع من جميع النواحي في اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا» من خلال تطبيق جميع التعليمات الواردة من حكومة الإمارات بتكاتف وتعاون مختلف الجهات وأفراد المجتمع.

كما شهدت أعمال التعقيم جهوداً كبيرة من البلدية والشركاء الاستراتيجيين التي وفرت دوريات في مختلف الشوارع لتأمين عمل الصهاريج وحفاظاً على سلامة أفراد المجتمع، كما قام فريق إنقاذ الإمارات التطوعي، من خلال معداتهم المختلفة بتعزيز هذه الجهود وأعمال التعقيم التي تتواصل للحد من انتشار الفيروس.

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