«خليفة لنخيل التمر» تناقش التكيّف مع الأوضاع الراهنة

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي اجتماعاً خاصاً عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي وذلك في إطار مساعيها لتوفير الأدوات والمنصات المناسبة التي تسهم في تمكين فريق العمل والفئات المستهدفة للتعامل بكفاءة وفاعلية مع متغيرات الظروف الراهنة وبما يخدم جهود الدولة في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة قدرة الجائزة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص إيجابية والتزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة في مواجهة هذا الوباء، والعمل بجد استعداداً لمرحلة ما بعد كورونا.

وناقش الاجتماع - الذي عقد بتوجيهات معالي رئيس مجلس أمناء الجائزة - برئاسة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة ومشاركة الدكتور هلال الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة وفريق عمل الجائزة، منظومة الجائزة وقدرتها على التكيف مع الأوضاع الراهنة استعداداً لمرحلة ما بعد «كوفيد 19».

آليات

وناقشوا الإجراءات الخاصة بإطلاق الدورة 13 من الجائزة، وآليات التواصل وتمكين الفئات المستهدفة من المشاركة عبر المنصة الإلكترونية ‏https://www.kiaai.ae/.وقال الدكتور عبد الوهاب زايد: نسعى في الأمانة العامة للجائزة بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى تلبية تطلعات ورؤية القيادة في مختلف الظروف ومهما كانت التحديات بتعزيز الدور الريادي للإمارات عالمياً في تطوير قطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي.

وأكد الدكتور هلال الكعبي استعداد الجائزة لما بعد «كوفيد 19» بفضل البنية القوية التي مكنتها من تجاوز تداعيات الأزمة التزاماً بتوجيهات وإجراءات الدولة.

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