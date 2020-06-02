توسيع خدمات «دريشة» بالفجيرة لتشمل قدفع ومسافي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة لـ«البيان» أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، استطاعت البلدية تسخير خدمة دريشة وهي النافذة المبتكرة التي تتيح للمراجعين تلقي الخدمة وهم في سياراتهم بإنجاز المعاملات في وقت قياسي لا يتعدى7 دقائق، وفق إجراءات وقائية واحترازية لتأمين سلامة وصحة أفراد المجتمع، التي لاقت رضا وسعادة المتعاملين مما جعلهم يعملون خلال الفترة القادمة على تفعيلها في مواقع أخرى في الإمارة مثل منطقتي قدفع ومسافي، لتقديم خدمات البلدية للجمهور في مختلف المواقع.

وأوضح أن أول خدمة «دريشة» تم افتتاحها في عام 2014 في المبنى الرئيسي للبلدية تلاها افتتاح الفرع الثاني بجانب برج الفجيرة التجاري، لتشهد الخدمتان تفاعلاً مجتمعياً ومشاركة فاعلة من مختلف شرائح المجتمع، فالخدمة عبا رة عن كابينة خارجية، تتيح للمراجعين إنجاز معاملاتهم عبر السيارة هدفها خدمة جميع فئات المتعاملين وبالأخص أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وأكد الأفخم أن الخدمة جاءت انطلاقاً من مساعي البلدية الهادفة إلى التطوير والتحسين وتوسيع خارطة الخدمات لتصل إلى كل مكان من دون تحميل المراجعين والمتعاملين أي جهد وعناء، لافتاً إلى أنه في الوضع الراهن باتت «خدمة دريشة» تقدم وفق تدابير وقائية بعدم تلامس طالب الخدمة مع أي شخص من مقدمي الخدمة، كما أنه لا يترجل من سيارته أثناء إنجاز المعاملة، حيث تنجز المعاملات من خلال كوادر مؤهلة ومدربة على إنجاز المعاملات والتعامل بكفاءة في خدمة أفراد المجتمع.

ودشنت بلدية الفجيرة فرعها الثاني من خدمة «دريشة» بجانب برج الفجيرة التجاري الذي يعتبر من أهم المواقع في الإمارة، وهي النافذة المبتكرة التي تقدم الخدمات في كابينة خارجية، تتيح للمراجعين إنجاز معاملاتهم عبر السيارة من دون الحاجة إلى دخول مبنى البلدية، حيث أنجزت النافذة المبتكرة منذ إطلاقها في بلدية الفجيرة قرابة 3020 معاملة ، وفق عبدالله الحنطوبي نائب المدير العام لبلدية الفجيرة.

خدمة

ولفت الى أن «الدريشة» اسم محلي إماراتي يعني النافذة، هدفها خدمة جميع فئات المتعاملين خاصة أصحاب الهمم وتوفير هامش أكبر من الوقت والمساحة للموظفين والمتعاملين، من خلال تخفيف الضغط على المركز الرئيسي وبالتالي تخفيف الضغط على المواقف، بالإضافة إلى توفير رفاهية للمتعامل وسعادته من خلال تلقيه الخدمة داخل مركبته، وتقليص المتوسط الزمني لإنجاز الخدمة إلى سبع دقائق كحد أقصى بدلاً من 30 دقيقة بالمركز الرئيسي، وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة كالتي تُقدم في المركز الرئيسي.

سهولة

وأضاف أن النافذة المبتكرة أنجزت منذ إطلاقها 13 ألفاً و579 معاملة، منها 4882 معاملة في عام 2018 و5262 معاملة في عام 2017، وسهلت خدمة «دريشة» كثيراً على كبار المواطنين وأصحاب الهمم إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر، وندرس حالياً التوسع في الخدمة في موقع آخر لتلبية احتياجات المراجعين للبلدية».

واستطرد: «هذا النجاح يدفعنا دوماً لمواصلة خططنا التطويرية مواكبة لاحتياجات العصر وتجسيداً لرؤية الإمارات لاستشراف المستقبل بوضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لتحقيق إنجازات نوعية، خاصة أننا من أولى الجهات بالإمارة التي حوّلت خدماتها إلى ذكية من خلال تطبيق سمارت فجيرة».

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