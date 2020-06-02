«البنية التحتية» تبدأ تنفيذ 3 مبانٍ أمنية في الشارقة وأم القيوين

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

تبدأ وزارة تطوير البنية التحتية تنفيذ 3 مشروعات مبانٍ أمنية في إمارتي الشارقة وأم القيوين خلال العامين الجاري والمقبل، وتمتد مدة تنفيذها حتى عام ونصف العام منذ البدء بها، فيما تأتي هذه المشروعات ضمن 12 مبنى أمنياً، ستنفذها الوزارة في المنطقة الشمالية بتكلفة 500 مليون درهم.

وتشمل المشروعات الأمنية في أم القيوين إنشاء وإنجاز القيادة العامة للشرطة، حيث سيكون تاريخ الطرح للتنفيذ 2021، بينما تصل مدة تنفيذ المشروع إلى 18 شهراً، وهو عبارة عن إحلال المبنى القائم الذي يشمل المكاتب الإدارية وقاعات تدريب ومخازن ومواقف لرفع مستوى الخدمات بما يتماشى مع استراتيجيات وزارة الداخلية لتطوير مستوى الخدمة وإسعاد المتعاملين والموظفين.

وتتضمن مشروعات إمارة الشارقة إنشاء وإنجاز شرطة «المدام»، حيث سيكون تاريخ الطرح للتنفيذ 2020، وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 16 شهراً، وهو عبارة عن مركز شرطة شامل يشمل الخدمات الشرطية والدفاع المدني ومسكن للموظفين.

وتنفذ البنية التحتية في الشارقة مشروعاً آخر هو إنشاء وإنجاز مبنى مركز (شامل) بمنطقة فلج المعلا (إحلال)، وسيكون تاريخ الطرح للتنفيذ خلال العام الجاري أيضاً، بينما تصل مدة تنفيذ المشروع إلى 15 شهراً، وهو عبارة عن مركز شرطة شامل يشمل الخدمات الشرطية والدفاع المدني وتقديم جميع خدمات المتعاملين، فيما تأتي هذه المشروعات تماشياً مع استراتيجيات وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والأمان في المجتمع الإماراتي.

استدامة

وتعتمد الوزارة في إنشاء المبانى معايير استدامة عالية المواصفات تشمل استخدام الطابوق الحراري، وإنشاء شبكة صرف صحي تنتهي بخزانات تجميع لمياه الصرف، ومن ثم معالجتها عن طريق محطة لمعالجة المياه، واستخدام وحدات سخان شمسي مركزي، ونظام تحليل الطاقة، وهو برنامج يساعد على توفير الطاقة، وتقييم الأداء الخاص بالأنظمة الإلكتروميكانيكية، وتوفير ردود الفعل المطلوبة على الاستهلاك، فضلاً عن نظام توليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية.

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