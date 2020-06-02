«التوطين» توقف خدمات «الدخول الذكي» يوليو المقبل

المصدر: (أبوظبي ـ موفق محمد)

طالبت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المتعاملين كافة من مستخدمي منصة «الدخول الذكي» بترقية حساباتهم عبر استخدام تطبيق الهوية الرقمية، مرجعة السبب في ذلك إلى أنه قد تقرر تعطيل نظام الدخول الذكي من يوليو المقبل.

وأفادت عبر فيديو تعريفي نشرته عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأنه يجب على جميع المتعاملين التسجيل في منصة الهوية الرقمية وترقية الحساب المسجل في نظام الدخول الذكي، من خلال تحميل تطبيق الهوية الرقمية وإنشاء حساب، وذلك بذات البيانات المستخدمة في تطبيق الدخول الذكي.

وأضافت أن عملية الترقية، ستجنب المتعاملين، الانقطاع المقرر لخدمات الدخول الذكي في يوليو المقبل، كما ستمكن المتعاملين من الوصول إلى أكثر من 5 آلاف خدمة حكومية على مستوى الدولة عن بعد، من دون الحاجة إلى زيارة أحد مراكز الخدمة.

ونوهت بأن التحويل إلى الهوية الرقمية سيساهم في تحسين تجربة المستخدمين بتبسيط عمليات تسجيل الهوية والتوثيق الرقمي، حيث تقدم الهوية الرقمية حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية، فضلاً عن إمكان التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها من دون الحاجة لزيارة المراكز.

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