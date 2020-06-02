أخبار الساعة: الإمارات سبّاقة بالعون

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكدت نشرة «أخبار الساعة»: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة لطالما كانت خير سند للأشقاء والأصدقاء حول العالم، فأينما وُجد محتاجو الدعم والمساندة، كان اسم الدولة حاضراً على الدوام، وكانت السبّاقة، وستبقى، في مد يد العون للمعوزين وضحايا الأزمات».

وتحت عنوان: «الإمارات سبّاقة لعون الأشقاء والأصدقاء»، أشارت إلى أن الدولة أرسلت ملايين الأطنان الغذائية والدوائية وغيرها، إلى العديد من دول العالم، لتنال بكل استحقاق مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية حين احتلت المركز الأول عالمياً كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم لعام 2017، إضافة إلى تبوئها المركز الأول عالمياً كذلك، كأكبر دولة مانحة للمساعدات إلى الشعب اليمني لعام 2019، بقيمة مساعدات بلغت منذ 2015 ولغاية 23 سبتمبر من العام الماضي 21.70 مليار درهم، ذهبت إلى قطاعات النقل والتخزين وتوليد الطاقة والخدمات الاجتماعية والقطاع الصحي ودعم الحكومة والمجتمع المدني، وغيرها.

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