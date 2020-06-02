سودانيون مقيمون بالدولة يطلقون حملة لدعم بلادهم في التصدي لـ«كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق السودانيون المقيمون بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملة لدعم الجهود المبذولة من السلطات السودانية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والسيطرة على تداعياته الصحية والطبية.

وتتيح الحملة التي يتم تنفيذها بإشراف السفارة السودانية في أبوظبي للسودانيين المقيمين بالدولة حشد الدعم المادي والعيني والتبرع لتعزيز فعالياتها عبر جميع منافذ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والمتمثلة في الموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت https:/‏‏‏/‏‏‏www.rcuae.ae/‏‏‏، وتطبيقاتها على أجهزة الهواتف الذكية والمنصات الإلكترونية والرسائل النصية القصيرة sms عبر شركتي «اتصالات» و«دو» ومنافذ التبرع المباشر لهيئة الهلال الأحمر الموجودة في أكثر من 300 موقع بالمراكز التجارية والجمعيات والأسواق على مستوى الدولة، إضافة إلى رقم الحساب المصرفي الدولي لهيئة الهلال الأحمر IBAN والذي يكون متاحاً للسودانيين المقيمين بالدول الأخرى.

ورحب حمود عبدالله الجنيبي، نائب الأمين العام للتسويق وجمع التبرعات في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمبادرة السودانيين في الإمارات، مشيراً إلى أنها تجسد حرصهم على مساندة بلادهم لتجاوز هذه الظروف الصحية المستجدة، وتعبر عن إحساسهم بالمسؤولية الإنسانية والوطنية تجاه أهلهم في السودان.

وقال إن: «رعاية هيئة الهلال الأحمر لها تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في دعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار فيروس كورونا عالمياً».

وأكد الجنيبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة بذلت جهوداً كبيرة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز الظروف الصحية الراهنة، والوقوف بجانبها وتعزيز قدراتها الصحية لمواجهة تداعيات هذا الوباء، مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر لن تدخر وسعاً في سبيل إنجاح الحملة.

ومن جانبه، أكد محمد أمين عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان لدى الدولة أهمية الدور الذي تضطلع به الإمارات للحد من تفشي جائحة «كوفيد 19» عالمياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ولا تزال صاحبة مواقف مشرفة تجاه الإنسانية عموماً خلال هذه الأزمة.

مساعدات

أوضح محمد أمين عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان لدى الدولة أن بلاده تلقت في الفترة الأخيرة عشرات الأطنان من المساعدات الطبية والإنسانية من الإمارات لتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية في السودان، معرباً عن تقدير السودان للجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بقيادة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال، على الساحة السودانية.

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