«مدني أم القيوين» يشدّد الإجراءات الوقائية لمكافحة «كورونا»

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أكد المقدم شعيب عبدالله بن عمير رئيس قسم العمليات بإدارة الدفاع المدني في أم القيوين أن الادارة شددت التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية داخل الإدارة وفي مختلف المراكز التابعة لها في سبيل مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، حيث زادت من عمليات التعقيم والعمل بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مبيناً أنه تم تقسيم العمل إلى مجموعات بحيث لا يتعدى التواجد في المكاتب نسبة 30 % من العاملين بالإدارة، كما أن الإدارة أطلقت مبادرة تعقيم المنازل والتي بدأت في الأول من الشهر الجاري.

مساهمة

وأضاف:«أن عناصر الدفاع المدني يعدون مساهماً رئيسياً في عملية التعقيم الوطني التي تجري في الامارة بنسبة كبيرة، من خلال مشاركة عناصرها وآلياتها في عملية التعقيم والتي شملت كافة مناطق الإمارة، بما فيها المناطق الصناعية، كما أن كافة العاملين بالإدارة والمراكز المختلفة ملتزمون بالاشتراطات الخاصة ومنها خضوعهم لأجهزة التعقيم والرصد الحراري المتوفرة في الإدارة واستخدام وسائل الحماية الخاصة كتعقيم الأيدي بصورة دورية، وارتداء الكمامات، والقفازات، والتباعد عن الآخرين بمسافة كافية».

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