بدء صرف لوحات الأرقام الجديدة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

دشن العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، صباح أمس، صرف اللوحات الجديدة لأرقام السيارات التي تتخذ من اسم رأس الخيمة شعاراً لها، والتي تم كشف النقاب عنها في وقت سابق من هذا العام.

وأشار إلى أن مصنع الأرقام، بدأ اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، وفي إطار التعاون القائم بين القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وهيئة الموارد العامة بالإمارة، بعملية صرف لوحات أرقام السيارات بشكلها وتصميمها الجديد، من خلال استقبال الجمهور من أصحاب وملاك المركبات يومياً، عدا يوم الجمعة، اعتباراً من الـ 7.30 صباحاً وحتى الـ 7 مساءً، من الراغبين في الحصول على هذه اللوحات الجديدة.

وأضاف: «إن المصنع الذي باشر فعلياً في استقبال الجمهور، ملتزم بتوفير كافة الاشتراطات والمعايير الوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس «كورونا» المستجد، فيما فرض حزمة من الاشتراطات الصحية التي يجب على المراجعين التقيد الكامل بها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الموظفين، لافتاً إلى أن عملية صرف لوحات الأرقام الجديدة، ستكون متاحة للراغبين باستبدال لوحات الأرقام، وستكون اختيارية لأصحاب المركبات عند تجديد ترخيص مركباتهم، في الوقت الذي ستكون إلزامية في حالة تسجيل المركبة للمرة الأولى، وفي حال طلب الحصول على بدل تالف أو فاقد.

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