99.93 % جرائم معلومة في شرطة «نايف»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشف العميد الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، لـ«البيان»، عن أن نسبة الجرائم المعلومة في المركز بلغت 99.93% مقارنة بالجرائم المجهولة، وذلك بعد تطبيق عدد من البرامج الأمنية ومنها «بوصلة نايف»، و«استمارة تحليل الجرائم»، حيث شهدت الجرائم المقلقة انخفاضاً ملحوظاً في منطقة الاختصاص وتم تسجيل 280 بلاغاً مقلقاً في عام 2016، وانخفضت الجرائم في عام 2017 إلى 190 بلاغاً مقلقاً، فيما شهد عام 2018 تسجيل 165 بلاغاً مقلقاً، وانخفض العدد إلى 139 بلاغاً في العام الماضي 6 منها فقط مجهول، وتم الكشف عن 3 منها خلال الربع الأول من العام الجاري، منوهاً إلى أن المستهدف كان تحقيق 28.5 جريمة لكل 100 ألف نسمة من السكان، فيما تم تحقيق 27.3 جريمة لكل 100 ألف نسمة من السكان، والرقم في تراجع خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم، والتي فرضت قيوداً على الحركة وتحقيق المزيد من التواجد الأمني في الطرقات.

وأشار العميد تهلك إلى أنه من ضمن الفرق التي حققت نجاحاً كبيراً في خفض جرائم النشل والسرقة بالإكراه والحيلة «فريق الحزم»، حيث سُجل عدد بسيط من تلك البلاغات، منوهاً إلى أن العام الجاري شهد منذ بدايته انخفاضاً في العديد من الجرائم، وبين أن نسبة المعلوم في قضايا الشيكات بلغت 71% من إجمالي البلاغات، فيما بلغ عدد الأشخاص المسدد قيودهم 3187 وبلغ إجمالي المطلوبين 4567 مطلوباً، ونوه إلى أنه تم تسوية العديد من القضايا ودياً، ومنها شيك بقيمة 306 ملايين درهم تم تسوية المبلغ مع الدائن، كما تم إلقاء القبض على آسيوي حرر شيكات بقيمة 59 مليون درهم.

ونوه العميد طارق إلى أن المركز حقق زمن استجابة بلغ 5.41 دقائق للحالات الطارئة و6.79 دقائق لغير الطارئة على مدار الساعة، فيما نجح خلال فترة التعقيم الوطني في تحقيق صفر إصابات في منطقة نايف، وحصد إشادات محلية وإقليمية بعد نجاح التجربة.

وأفاد العميد تهلك بأنه ضمن القضايا المسجلة في منطقة الاختصاص إلقاء القبض على سيدة عربية الجنسية تخصصت بسرقة المشغولات الذهبية عن طريق الحيلة مستغلة اصطحابها لطفلتيها إحداهما تبلغ من العمر 12 عاماً، والأخرى 7 أعوام، حيث تمت مراقبة الكاميرات وضبطها متلبسة وتم تحويلها للجهات المختصة.

الجانب المروري

وفي الجانب المروري أفاد مدير مركز شرطة نايف بأنه لم تسجل سوى حالة وفاة واحدة جراء حادث مروري في منطقة الاختصاص بنهاية العام الماضي على الرغم من تصدر حوادث الدهس سابقاً المشهد، حيث تم تقليص الحوادث بشكل كبير بعد تطبيق عدد من البرامج الأمنية وتشديد الرقابة، وانخفضت الحوادث المرورية والمخالفات بشكل ملموس.

قضية

كشف العميد الدكتور طارق تهلك أنه ضمن القضايا المسجلة في الربع الأول من العام الجاري إلقاء القبض على عامل سوبر ماركت قام باغتصاب آسيوية وتوعّدها بالعودة لها مرة أخرى، ظناً منه بأنها ستخاف من الفضيحة ولن تبلغ الشرطة. وأشار العميد تهلك إلى أنه ورد بلاغ من سيدة آسيوية تعرضت للاغتصاب تحت تهديد السكين من قبل عامل، حيث كان يراقبها يومياً وقام بالاختباء في الغرفة المخصصة لمعدات الإطفاء مقابل شقتها، وما إن فتحت الباب حتى دفعها إلى داخل منزلها، وأحضر سكيناً من المطبخ وهددها بالقتل وقام باغتصابها، وتمكنت المجني عليها من رؤية وجه الجاني وتعرفت إليه. ولفت مدير مركز شرطة نايف إلى أنه على الفور تم البحث عن الجاني، وألقي القبض عليه واعترف بجريمته، وتم تحويله للجهات المختصة.

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