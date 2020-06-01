جمعية الصحفيين الإماراتية تنعى الزميل محمد مسعود المزروعي

المصدر: البيان الإلكتروني

نعت جمعية الصحفيين الإماراتية الإعلامي محمد مسعود المزروعي أحد رواد الإعلام في إمارة ابوظبي الذي وافته المنية اليوم.

وتقدم مجلس إدارة جمعية الصحفيين بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كان الفقيد يشغل مديراً لإذاعة ابوظبي في السابق، كما عمل مذيعاً رئيسيًا في إذاعة وتلفزيون أبوظبي.

دعاء بصوت الإعلامي #محمد_مسعود_المزروعي أحد رواد الإعلام في إمارة ابوظبي الذي وافته المنية اليوم :



يا الله يا الله .. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.. نسألك أن تجعل لنا في كل لحظة فرجاً وارزقنا يارب حسن الطلب واكفنا سوء المنقلبhttps://t.co/W9FjdXQF6C#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9QHBAreEHo — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 1, 2020

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