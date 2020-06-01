جمعية الصحفيين الإماراتية تنعى الزميل محمد مسعود المزروعي

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

نعت جمعية الصحفيين الإماراتية الإعلامي محمد مسعود المزروعي أحد رواد الإعلام في إمارة ابوظبي الذي وافته المنية اليوم.

وتقدم مجلس إدارة جمعية الصحفيين بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كان الفقيد يشغل مديراً لإذاعة ابوظبي في السابق، كما عمل مذيعاً رئيسيًا في إذاعة  وتلفزيون أبوظبي.

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