الشارقة الخيرية تنفذ العرس الجماعي السابع بقيمة 2.1 مليون درهم

المصدر: الشارقة - البيان

نفذت جمعية الشارقة الخيرية مشروع العرس الجماعي السابع في أجواء تتناسب مع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من جائحة كورونا، حيث تم إلغاء الحفل المعمول به في كافة الأعراس الجماعية التي سبق ونفذتها الجمعية خلال السنوات الماضية تفادياً للتجمعات التي تمثل بيئة خصبة للفيروس المستجد كوفيد 19، وتم الاكتفاء بتوزيع مكافآت العرس لمستحقيها والبالغة قيمتها 2.1 مليون درهم وذلك خلال إجراءات كتب الكتاب التي تمت في ضوء الإجراءات المتبعة.

وأكد عبدالله مبارك الدخان الأمين العام للجمعية أنه في إطار النهج المتبع باستمرارية وديمومة العمل الخيري بما لا يتعارض مع الإجراءات الوقائية وتوجيهات الدولة والجهات المختصة، فقد تم اعتماد تنفيذ كافة مشاريع الجمعية التي تم تعليقها في وقت سابق لتأتي في ثوب وآلية جديدة تتوافق مع الظروف الراهنة، ويأتي على رأسها مشروع العرس الجماعي السابع والذي تقرر إلغاء الحفل الخاص به هذا العام والاكتفاء بتوزيع مساعدات العرس على مستحقيه.

وأشار إلى أن الهدف من تنفيذ مشروع الأعراس هو تمكين الشباب من إتمام مراسم زواجهم ليتحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي ويتمكنوا من بناء الأسرة على أسس من الراحة والطمأنينة بعيداً عن هاجس الديون، وأكد أن المشروع يستهدف تعزيز الانتماء والولاء في قلوب الشباب نحو خدمة الوطن والمساهمة الفعالة في بناء المجتمع.

وأوضح الدخان أن العمل الخيري في توسع مستمر وبشكل خاص في ساعة الأزمات، ومن هذا المنطلق فقد ناقشنا العديد من المقترحات والوسائل البديلة لتنفيذ مشاريعنا الخيرية وتم الاتفاق على الاكتفاء بتوزيع مساعدات العرس للمستحقين من دون أي احتفالات أو تجمعات حرصاً على سلامة الجميع وتماشياً مع الإجراءات الصحية والوقائية المتبعة لتفادي جائحة كورونا، داعياً المحسنين إلى مساندة الجمعية ليتسنى لها تقديم كافة صور وأشكال الدعم للمحتاجين والمستحقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز