راشد بن حميد: تطوير الخدمات وفق خطط استراتيجية لمواجهة التحديات

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، اهتمام وحرص القيادة الرشيدة في الدولة، بتطوير الخدمات، وفق خطط استراتيجية، لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه العالم، لافتاً إلى نجاح الحكومة في التصدي لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، واستمرار الخدمات الحكومية الرقمية، ووصولها للمتعاملين حيثما كانوا، وفي أي وقت، ولفت الشيخ راشد بن حميد إلى أن توجيه مجلس الوزراء، بدراسة ملف الخدمات الحكومية، وملف الخدمات القضائية، وتشكيل فريق لتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز الجهود للوصول إلى خدمات إلكترونية متكاملة، برفع مستوى الوصول والتكامل لجميع الخدمات الحكومية الاتحادية، لتكون عبر القنوات الرقمية والأجهزة الذكية، وتسهيل إجراءات الخدمات الحكومية، بتقليل الخطوات والوثائق المطلوبة، وتيسير الإجراءات الخاصة بالدفع وطلب الوثائق، وغيرها من الإجراءات، سيدفع بتسريع وتيرة تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وذكر أن جهود مجلس الوزراء، تصب في تطوير دور فرق العمل في الدوائر الحكومية، الأمر الذي يعزز تنافسية الدولة، في ظل فريق عمل وزراي يتابع تطوير الخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن القيادة الرشيدة، دائماً تنظر إلى المستقبل، وتحول التحديات إلى فرص للنجاح والتطوير، وذلك من أجل التميز في الخدمات، ونيل رضا المتعاملين، وتسخير التقنية الحديثة في الخدمات الحكومية المتنوعة.

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