12 نقطة فرز على مداخل ومخارج أبوظبي

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير إدارة مرور المناطق الخارجية بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن القيادة العامة لشرطة ابوظبي قامت بعمل 12 نقطة فرز على مداخل ومخارج المدن التابعة لإمارة أبوظبي، تنفيذاً لقرار لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأوضح، في تصريحات إعلامية، أن نقاط الفرز سوف تباشر عملها بدايةً من غد الثلاثاء، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بعد قرار لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من غد الثلاثاء، ولمدة أسبوع.

ودعا الظاهري جميع أفراد المجتمع للتعاون مع شرطة أبوظبي والحكومة الإماراتية لمواجهة جائحة كورونا.

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