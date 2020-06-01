منال بنت محمد تعلن عن افتتاح نادي دبي للسيدات بحلته الجديدة غداً

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أعلنت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، عن افتتاح نادي دبي للسيدات بحلته الجديدة أمام العضوات والزائرات غداً الثلاثاء 2 يونيو 2020 بعد أن شهد عملية تطوير وتحديث شاملة لمركز اللياقة البدنية.

وقالت سموها إن استئناف العمل في مؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات يأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وما أعلنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ببدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي لنشاطها، وتطبيقاً لقرار استئناف عمل الموظفين في دوائر حكومة دبي بنسبة 50% اعتباراً من أمس الأحد وصولاً إلى 100% يوم 14 يونيو 2020.

إشادة دولية بإدارة الإمارات لأزمة كورونا

وأكدت أن هذه التوجيهات السامية بعودة الأنشطة المختلفة في الإمارة واستئناف عمل الموظفين في مقار الدوائر الحكومية تأتي ثمرة لحسن إدارة دولة الإمارات لأزمة كوفيد 19 وما اتخذته مبكراً من إجراءات وقائية لتقليص انتشار الفيروس والحد من تداعياته بإشادات دولية عديدة، وترسخ الريادة الإقليمية لدبي في العمل الحكومي وتوفير البيئة الداعمة للاستثمار.

وأشادت سموها بالأثر الإيجابي لرسائل الطمأنة التي وجهتها قيادتنا الرشيدة لشعب الإمارات مواطنين ومقيمين منذ بداية هذه الأزمة الصحية العالمية وما أفرزته من تداعيات عديدة على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، كما أثنت على جهود الجهات الصحية والأمنية والاقتصادية ومختلف القطاعات الحيوية في توفير الرعاية والدواء والغذاء والأمن السلامة للجميع، وقالت: "بتوفيق من الله سنخرج من هذا التحدي أكثر قوة وتماسكاً وستستمر مسيرة النجاح في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وعقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الدوري الثاني لعام 2020، برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي ضوء النجاح اللافت الذي حققه منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، الذي عقد تحت شعار "قوة التأثير"، يومي 16 و17 فبراير الماضي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

الالتزام بالإجراءات الوقائية

وشددت منى المري خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد على التزام المؤسسة بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع واللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بما في ذلك ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص بمسافة لا تقل عن مترين واستخدام المواد المعقمة، فضلاً عن تعقيم كافة مرافق المؤسسة ونادي دبي للسيدات طوال الفترة الماضية لتوفير بيئة صحية مع استئناف العمل، وتوعية الموظفات والعضوات والزائرات والمجتمع بوجه عام بمراعاة سبل الوقاية والحماية من غسل اليدين بالماء والصابون واستخدام المعقمات حفاظاً على صحتهن وسلامتهن، مع الالتزام بضوابط وإجراءات مجلس دبي الرياضي بشأن عودة النشاط الرياضي لمراكز تدريب اللياقة البدنية والأكاديميات.

عُقِد الاجتماع بمشاركة هالة يوسف بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وأعضاء مجلس الإدارة كل من: خولة راشد المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، ومنى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لصحيفة البيان، وفهيمة عبدالرزاق البستكي نائب الرئيس التنفيذي - رئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي، وهدى عيسى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في "دبي القابضة"، وجهاد عبدالرزاق كاظم مدير الخدمات القانونية بغرفة دبي، والجود أحمد لوتاه، مصممة ورائدة أعمال، وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.

منتدى المرأة العالمي

واستعرض الاجتماع النتائج الإيجابية على المستويين المحلي والعالمي لمنتدى المرأة العالمي – دبي 2020، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة على مدى يومين، وشارك فيه نحو 3700 شخص خلال اليوم الأول ونحو 3200 شخص في اليوم الثاني من أكثر من 100 دولة، من بينهم قادة حكوميين ومسؤولي منظمات دولية وقادة ملهمين مسؤولي شركات عالمية وخبراء وأكاديميين ورائدات أعمال من دول المنطقة والعالم، وتم خلاله انعقاد أكثر من 80 جلسة حوارية ونقاشية وورشة عمل، تحدث فيها أكثر من 100 مسؤول وقيادي وصانع تأثير بمجالات مختلفة، إضافة إلى انعقاد القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشاد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة بتجربة العمل عن بعد وجهود فريق عمل المؤسسة خلال الفترة الماضية في ظل الظروف التي فرضتها تداعيات أزمة كورونا وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة، وناقش خطة عمل عن بعد للمرأة العاملة بشكل مستمر.

تعاون مع الدول الإسكندنافية

وقدمت سلطانة سيف مدير إدارة تطوير المرأة بمؤسسة دبي للمرأة عرضاً عن برنامج الإرشاد المهني بالتعاون مع الدول الاسكندنافية، تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقعتها مؤسسة دبي للمرأة مع سفارات الدول الاسكندنافية خلال منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، بهدف تطوير مهارات وخبرات رائدات الأعمال الإماراتيات، حيث سيتم بدء تنفيذ البرنامج في شهر سبتمبر المقبل عبر اجتماعي مرئي تحت عنوان "اتصال العقول" بمشاركة رائدات أعمال إماراتيات ومقدمات البرنامج من الدول الاسكندنافية، ويستمر حتى نوفمبر 2021 حيث سيتم الاحتفال بخريجات البرنامج بالتزامن مع معرض إكسبو الدولي الذي تستضيفه دبي العام المقبل بإذن الله تعالى.

حملة توعوية

واستعرضت ميثاء شعيب مديرة إدارة الاتصال المؤسسي أبرز الانشطة التي قامت بها المؤسسة خلال الفترة الماضية، والتي شهدت عمل الكادر الوظيفي عن بعد بنسبة 100% تنفيذاً للتوجيهات الحكومية واالتزاماً بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من الجهات المختصة، حيث أطلقت المؤسسة حملة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان #المرأة وصحة العالم #WomenHealTheWorld، بهدف تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها المرأة في دولة الإمارات والعالم في مختلف المجالات والقطاعات لمكافحة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، تأكيداً على التلاحم المجتمعي لمواجهة هذا الخطر الصحي الذي يهدد العالم، والتأكيد على عطاء المرأة في كل الأوقات ودورها الأسري والمجتمعي والوطني، مشيرةً إلى أن هذه الحملة التي تواصلت باللغتين العربية والإنجليزية تضمنت مقاطع فيديو وإحصائيات عن دور المرأة في القطاع الطبي والصحي والسلك الشرطي والقطاع التعليمي في دولة الامارات والعالم، إضافة إلى إبراز دورها كموظفة تعمل عن بعد وربة منزل تقوم على شؤون أطفالها وأسرتها في هذه الظروف.

وقوبلت الحملة بتفاعل كبير من قبل الجمهور ومتابعي حسابات المؤسسة بوسائل التواصل الاجتماعي، كما تناولتها سعادة شمسة صالح المدير التنفيذي للمؤسسة خلال استضافتها في المجلس الرمضاني لمؤسسة نور دبي بعنوان "المرأة وأزمة كورونا.. عطاء بلا حدود في التعامل مع كوفيد 19 "، إضافة إلى تناولها لدور المرأة في الصفوف الأولى بالقطاعات الحيوية، ودورها المستقبلي بعد كوفيد 19.

تحديث شامل

واطلع مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة على التحديثات الشاملة للصالة الرياضية بنادي دبي للسيدات والتي تم الانتهاء منها مؤخراً، والتي من شأنها تعزيز مكانته كواحد من أعرق وأفضل أندية السيدات في الدولة والمنطقة والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للعضوات والزائرات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقد حرص النادي على استمرارية عمله خلال الأشهر الماضية انطلاقاً من دوره المجتمعي وفي إطار الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فقد أطلق حملة توعية، رياضية، صحية، وترفيهية للعضوات عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، شملت تنظيم حصص في اللياقة البدنية تم تقديمها عن بعد، وحصص في سبل تعزيز المناعة وإعداد وتناول الطعام الصحي، كما نظم النادي عبر حسابه على إنستغرام عدداً من المحادثات التحفيزية المباشرة، قدمتها اختصاصيات في التنمية الذاتية والصحة النفسية وخبيرات التغذية ومهارات الحياة الاجتماعية.

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