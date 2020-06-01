بدء صرف لوحات الأرقام الجديدة ذات التصميم المبتكر في رأس الخيمة

المصدر: البيان الإلكتروني

دشن العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة صباح اليوم – الاثنين – صرف اللوحات الجديدة لأرقام السيارات التي تتخذ من اسم رأس الخيمة شعارا لها بتصميم مبتكر والتي تم كشف النقاب عنها في وقت سابق من هذا العام.

وأشار الحميدي إلى أن مصنع الأرقام بدأ اعتبارا من مطلع الشهر الجاري في إطار التعاون القائم بين القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة بالإمارة بعملية صرف لوحات أرقام السيارات بشكلها وتصميمها الجديد من خلال استقبال الجمهور من أصحاب وملاك المركبات يوميا عدا يوم الجمعة اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى السابعة مساء من الراغبين في الحصول على هذه اللوحات الجديدة.

وأضاف أن المصنع الذي باشر فعليا في استقبال الجمهور ملتزم بتوفير كافة الاشتراطات والمعايير الوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فيما فرض حزمة من الاشتراطات الصحية التي يتوجب على المراجعين التقيد الكامل بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الموظفين

لافتا إلى أن عملية صرف لوحات الأرقام الجديدة ستكون متاحه للراغبين باستبدال لوحات الأرقام وستكون اختياريه لأصحاب المركبات عند تجديد ترخيص مركباتهم في الوقت الذي ستكون إلزامية في حالة تسجيل المركبة للمرة الأولى وفي حالة طلب الحصول على بدل تالف أو فاقد.

ودعا الحميدي مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة جمهور المراجعين لقرية تسجيل المركبات ومصنع الأرقام للتقيد الكامل بارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على التباعد الجسدي تحقيقا للسلامة والصحة العامة.

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