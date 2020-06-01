محمد الخرجي: وقف الزيارات لمستشفى أم القيوين و75 % نسبة توصيل الأدوية للمنازل

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أكد محمد عمر الخرجي مدير منطقة أم القيوين الطبية في تصريح خاص لـ (البيان) أن ادارة المنطقة الطبية اتخذت كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا ( كوفيد 19 )، فمنذ ظهور الوباء تم اتخاذ الاجراءات اللازمة وفق توجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتقليل أعداد الموظفين العاملين في المنطقة الطبية، فتم السماح لـ 70 % من الموظفين بالعمل عن بعد ممن تنطبق عليهم الاشتراطات من فئة الحوامل وكبار المواطنين فوق 60 عاما، وفئة أصحاب الامراض المزمنة والذين لديهم أبناء في المدارس بالمراحل الدنيا بهدف متابعة ابنائهم عن بعد حتى يكونوا حريصين على مصلحة ابنائهم لمتابعة دروسهم من خلال تواجدهم في المنزل ، مبينا أنه تم إيقاف الزيارات لمستشفى أم القيوين حفاظا على صحة الزائرين والمرضى المنومين، كما أنه يتم توصيل الأدوية والعلاجات للمرضى في منازلهم بنسبة 75 % .



وأضاف أن الموظفين الذين يداومون حاليا بالمنطقة يشكلون نسبة 30 %، كما سوف يتم فحص الموظفين العائدين للعمل للتأكد من خلوهم من المرض، مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة من التباعد الجسدي ولبس الكمامات وتوفير المعقمات والقفازات، إضافة إلى عملية التعقيم والتنظيف المستمر من قبل العمال بالمنطقة وتعقيم المبنى وكافة المكاتب، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمستشفى ام القيوين والمراكز الصحية تم العمل بذات الإجراءات الاحترازية السابقة للحفاظ على سلامة المرضى المنومين بالمستشفى وعلى صحة المراجعين.

توجيهات

وقال الخرجي أنه هناك توجيهات بضرورة فحص الموظفين العائدين إلى أعمالهم للعمل في المكاتب حرصا على سلامتهم وسلامة الموظفين العاملين، وتم فحص كافة العمال على مستوى المنطقة الطبية وتوفير سكن خاص بهم حتى لا يختلطوا بالعمال الآخرين حفاظا على صحتهم، مبينا أن كافة المنشآت الصحية التابعة لإدارة المنطقة الطبية من مستشفيات ومراكز صحية تم التركيز عليها من خلال الاجراءات والتدابير وزيادة جرعات التعقيم حفاظا على صحة المرضى وتجنبا لانتقال العدوى.

خطط

وبين أنه تم وقف الزيارات لمستشفى أم القيوين حفاظا على صحة المرضى والمنومين، كما تم وضع خطط لتوفير الأدوية والعلاجات للمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري والضغط وخلافهما، فيتم التواصل معهم هاتفيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الطبيب المناوب للتأكد من صحتهم واحتياجاتهم من خلال خدمة توصيل الأدوية الى المنازل، 75 % من المرضى يتم إيصال الأدوية إليهم في منازلهم، كما أن هناك رعاية خاصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

عمليات طارئة

وأضاف الخرجي أنه فيما يتعلق بالعمليات الجراحية فإنها تجرى فقط للعمليات الطارئة، وتم تأجيل العمليات الروتينية الخفيفة، وتدريجيا سوف يعود العمل إلى طبيعته سواء كان في الإدارة أو مستشفى أم القيوين أم المراكز الصحية، داعيا كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة العمل بالتوجيهات التي تنادي بها وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات ذات الاختصاص من تدابير وإجراءات احترازية بهدف محاصرة فيروس كورونا.

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