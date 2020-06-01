بريد الإمارات يكشف عن شعاره الجديد

المصدر: دبي - البيان

كشف بريد الإمارات عن التصميم الجديد والعصري لشعاره المؤسسي ولموقعه الإلكتروني، وذلك في إطار عملية التحول التي تخوضها الشركة البريدية الرائدة والتي حدّثت من خلالها هيكلية علامتها التجارية وأنظمتها بما يلبي تطلعات واحتياجات المتعاملين المتغيرة. ويعكس التصميم المحدّث لشعار بريد الإمارات وموقعه الإلكتروني الجديد هويته المؤسسية المُطوَّرة وتوجهه الجديد كمؤسسة معاصرة تواكب التحولات الرقمية.

حيث تم تحديث الشعار وتصميمه بشكل عصري وجديد مع التمسك بالهوية الإماراتية والمتمثلة بالصقر. كما يمثل هذا الشعار القطاعات الرئيسة لأعمال الشركة وهي التجزئة، الطرود والخدمات السريعة، والأعمال الدولية. وفي هذه المناسبة، قال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: «خُضنا على مدار العامين الماضيين مسيرة تطويرية لبناء هوية حديثة لبريد الإمارات ولترسيخ مكانته كمؤسسة عصرية تواكب التحولات الرقمية وتتيح خدماتها للجميع. كما أننا نسعى دائماً إلى تنفيذ عمليات سلسة ومبسّطة وعالية الكفاءة لتمكين المتعاملين من الاعتماد عليها سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال زيارة الفروع الموجودة في كافة أنحاء الدولة.

وبالتوازي مع هذه التغييرات الجوهرية، أردنا تحديث الشعار ليعكس توجهاتنا الحديثة والواعدة. كما يجسّد الموقع الإلكتروني الجديد حلولنا الرقمية التي نقدم من خلالها تجربة تفاعلية متميزة للمتعاملين بما يرسخ دورنا كمؤسسة رائدة وموثوق بها خلال السنوات القادمة». وأطلق بريد الإمارات موقعاً إلكترونياً جديداً يتميز بواجهة محدّثة تعزز وتسهل تجربة المستخدم وتتماشى مع التحول الذي تشهده العلامة التجارية لبريد الإمارات.

وبالتوازي مع جهود التحول الرقمي الكامل في جميع العمليات، يتميز الموقع الجديد بعمليات حجز مُطوَّرة، وأنظمة دفع مبسطة وإلكترونية وأدوات رقمية لمنح المتعاملين تجربة متكاملة وعالية الكفاءة إلى جانب تخصيص قسم للخدمات الشخصية وقسم لخدمات الشركات، وتحديث إدارة العناوين ومحفظة العناوين وعدد من الخدمات الجديدة بما في ذلك الأماكن الذكية ورخصة القيادة الدولية والاستفسارات القانونية.

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