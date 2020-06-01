مؤشر وطني لانتشار التبغ وخطط لخفضه إلى 15.7 % في 2021

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

شاركت وزارة الصحة والهيئات والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة على مستوى الإمارات دول العالم ومنظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، والذي يوافق يوم 31 مايو من كل عام، حيث تم تسليط الضوء في هذه المناسبة على المخاطر الصحية المرتبطة بالاتجار غير المشروع للتبغ.

وأكدت وزارة الصحة أن الإمارات تعد من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وخصصت مؤشراً وطنياً لنسبة انتشاره وخططاً لخفضه إلى 15.7 % عام 2021. وشكلت لجنة وطنية لمكافحة التبغ تتكون من 12 جهة حكومية لاقتراح التشريعات واللوائح والنظم المتعلقة بمكافحة التبغ، وبناء قاعدة بيانات حول استخدام التبغ ومنتجاته وتجارته. ونجحت جهود الدولة بخفض نسبة المدخنين البالغين حوالي 18% منذ عام 2010 وفق المسح الصحي 2017-2018. وفرضت الدولة الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة تراوحت بين 50-100%.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن اليوم العالمي للامتناع عن التبغ يهدف تحت شعار «حماية الشباب من تلاعب شركات وصناع التبغ ومنعهم من استخدام التبغ بكافة أشكاله»، إلى إذكاء الوعي بالمخاطر الصحية والأعباء الاقتصادية التنموية التي يسببها على الحكومات والمجتمعات، وضرورة الاستمرار بتطبيق السياسات الفاعلة للحد من استهلاك التبغ. ويعتبر المدخنين أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات صحية عند إصابتهم بمرض «كوفيد 19» وفق منظمة الصحة العالمية.

وتدحض الحملة العالمية لعام 2020 مزاعم دوائر صناعة التبغ وتفضح الأساليب الملتوية التي تستخدمها، وستزوّد الشباب بالمعارف اللازمة للكشف بسهولة عن محاولاتها التلاعب بهم وتمنحهم الأدوات اللازمة لرفض هذه الأساليب، وتمكنهم بذلك من التصدي لها. وتدعو منظمة الصحة العالمية جميع الشباب إلى الانضمام للمعركة حتى يصبحوا جيلاً خالياً من تعاطي التبغ.

مؤشر وطني

وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العديد من المشاريع والمبادرات لرفع الوعي بأخطار التدخين وتشجيع المدخنين على الإقلاع، مثل إنشاء شبكة من 16 عيادة في مراكز الرعاية الصحية الأولية مع خطة للتوسع، والعيادة المتنقلة لدعم الإقلاع عن التدخين، بالإضافة لمبادرة «أذكى من أن تبدأ» ومبادرة «أنا ودرت والحين دورك». وعملت على بناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتفعيل تطبيق بنود قانون ولائحه مكافحة التبغ. كما أصدرت دليلاً إرشادياً وبرنامجاً تدريبياً متكاملاً يقدم عبر نظام مهاراتي (Online) لبناء قدرات ومهارات الأطباء في مجال تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين، وتوحيد العمل لتتسق مع أحدث أساليب وطرق العلاج المتاحة عالمياً.

كما تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بحملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بمخاطر استخدام التبغ، لا سيما في ظل جائحة «كوفيد 19»، وبيان دور التدخين برفع خطر الإصابة بفيروس «كورونا» ونقل العدوى بين المدخنين. وفي ظل هذه الظروف وبمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، تدعو الوزارة جميع المدخنين إلى اتخاذ القرار السليم والإقلاع عن التدخين. كما تنبه إلى خطورة الأساليب التي تستخدمها شركات التبغ والصناعات ذات الصلة، من خلال الترويج لمنتجات إلكترونية كبدائل «أقـل ضرراً» من السجائر التقليدية، في غياب أي دليل علمي يدعم هذه الادعاءات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز